Cultura y naturaleza en Orihuela durante el mes más turístico: "Nuestros grandes tesoros patrimoniales"

Cuando llega el verano, la mayoría de los miles de turistas que vienen a la provincia de Alicante lo hacen atraídos por su costa y su amplia oferta de playas y calas impresionantes.

En Orihuela Costa, cada año recibe una gran afluencia de este tipo de turismo, pudiendo disfrutar de los lugares más idílicos durante el verano.

Si bien el atractivo de la costa de Orihuela es innegable, la capital de la Vega Baja también ofrece múltiples planes alternativos en su casco histórico.

En este sentido, la Concejalía de Turismo de Orihuela ha presentado una programación especial de actividades para el mes de agosto, con recorridos guiados tanto de día como de noche por el centro histórico, la costa y las pedanías.

El concejal del área, Gonzalo Montoya, ha animado a vecinos y visitantes a sumarse a esta propuesta cultural, subrayando que "agosto es perfecto para disfrutar del tiempo libre y redescubrir los rincones únicos de Orihuela".

Amplia oferta

La agenda se inauguró el pasado martes 5 de agosto con una visita guiada al Convento de Santo Domingo, al que Montoya ha calificado como “uno de los grandes tesoros patrimoniales de la ciudad”.

Posteriormente, se celebrarán otras rutas destacadas como el Paseo Cultural, previsto para el viernes 16 de agosto, que recorrerá desde el Arco de Santo Domingo hasta el Ayuntamiento e incluirá una visita a la Casa-Museo de Miguel Hernández.

Este año, como novedad, se incorporan rutas nocturnas que permitirán disfrutar del patrimonio en un ambiente diferente. Así, el Museo Diocesano de Arte Sacro acogerá visitas guiadas los días 9 y 23 de agosto, a las 22:00 horas, ofreciendo la oportunidad de admirar su colección de arte religioso con obras que abarcan desde el siglo XIII hasta el XVIII.

Otra propuesta destacada será la actividad familiar "Cena de Bonanza a la Luz de los Astros", programada para el miércoles 21 de agosto en el área recreativa de Raiguero de Bonanza. Esta experiencia combina naturaleza, cena tipo pícnic y observación del cielo nocturno.

Con motivo de la festividad de la Virgen de la Asunción, el jueves 15 de agosto se ha organizado una visita al Monasterio de San Juan de la Penitencia, donde se expondrá excepcionalmente la imagen de la Virgen dormida en el altar mayor, fuera del habitual espacio de clausura.

Las visitas también alcanzarán la costa oriolana, con itinerarios como el del Sendero Azul de Cabo Roig, una ruta matinal que conecta las playas de Cala Capitán y La Caleta. Este recorrido permite disfrutar de cinco miradores, formaciones geológicas singulares y monumentos históricos como la Torre de Cabo Roig, fortificación del siglo XVI declarada Bien de Interés Cultural.

Finalmente, el programa concluirá con propuestas temáticas como "El Palmeral al Anochecer y su Balneario", el 20 de agosto, y una visita guiada al Museo de la Muralla el viernes 30 de agosto.