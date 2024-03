Rifirrafe entre PP y PSOE de Orihuela a cuenta de las imputaciones judiciales recíprocas

La decisión del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara (PP), de no llegar a un acuerdo en un acto de conformidad (para alcanzar un pacto con la Fiscalía y no acudir a juicio) en la causa abierta contra él por un supuesto delito mercantil denunciado por la Agencia Tributaria en el pasado y que estalló en plena campaña municipal del pasado mes de mayo, amenaza con romper cualquier tipo de relación entre los dos principales partidos en la capital de la Vega Baja.

El PSOE oriolano ha utilizado este extremo en el que el alcalde prefiere acudir a juicio para demostrar su inocencia, para exigir su dimisión. La portavoz socialista Carolina Gracia, aseguró que “su tiempo como alcalde ha tocado su fin, nunca debió ser candidato en su situación procesal, es inadmisible que compatibilice su agenda institucional de alcalde, con salidas y entradas en los juzgados, cuando se le juzgue por los delitos contra la Hacienda Pública y Falsedad Documental".

Además, añadió Gracia que "el PP, se saltó sus propias normas para mantenerlo como candidato, sabiendo que Vegara les mintió en su cara, así que ya está bien de consentir a este señor, su sitio no está en el despacho de alcaldía”.

[El PP valenciano 'bendice' a Pepe Vegara para que recupere el poder en Orihuela]

No obstante, el PP de Orihuela ha contraatacado pidiendo la dimisón de la socialista. Así, han señalado que "para hablar hay que tener las manos muy limpias y precisamente Carolina Gracia no está en disposición de hacerlo". Gracia, han continuado "tiene muy mala memoria y no recuerda que ella presentó la moción de censura apoyándose en dos concejales investigados (antes imputados), a los que mantuvo durante el tiempo que estuvo en el gobierno”, ha señalado el portavoz del grupo popular, Víctor Valverde.

"Gracia debería preocuparse de qué lugar ocupa actualmente en el PSOE y está claro que necesita hacer ruido para que no se olviden de ella. Parece que también ha olvidado que el alcalde de Orihuela fue elegido por la amplia mayoría de los oriolanos, con cerca de un 40% de diferencia con respecto al PSOE. 11.703 oriolanos confían en el PP que es prácticamente el doble de los que obtuvo la señora Gracia. La que debería haber dimitido ya es la actual portavoz socialista quien se ha presentado en tres ocasiones como candidata del PSOE perdiendo siempre las elecciones”.

El contraataque

Además, los populares recordaron que Gracia "accedió al gobierno apoyado por sus socios para aprobar unos presupuestos a los que le faltaban unas pinceladas que realmente nunca existieron mintiendo descaradamente a los oriolanos y gastando dinero público contratando a una empresa para su elaboración y que nunca vieron la luz".

"Tiene la desfachatez de salir a exigir comportamientos ejemplares cuando hay alcaldes de su partido gobernando tras sentencia condenatoria o investigados. Una perdida de memoria que hace extensiva cuando reclama contratos que ella no realizó, ni tan siquiera inicio, ejemplo de ello son el de los Chiringuitos de la costa, el alumbrado para fiestas, murales de San Isidro, transporte escolar, mantenimiento de centros educativos, extintores, correos, escuela de verano, subvenciones, no llegó a solicitar subvenciones europeas para rehabilitar barrios y casco histórico…".

Para Gracia, en cambio, "estos delitos [los que supuestamente se imputan al alcalde popular] no son como dijo hace un año un mero desacuerdo con Hacienda o como aseguró Carlos Mazón, asuntos administrativos menores, cuando una persona física tiene un problema con su declaración de impuestos, le piden una complementaria, pero a Vegara le piden 7 años de cárcel y la responsabilidad civil. Hoy desde el PSOE aseguramos, que el tiempo como alcalde de la ciudad de Orihuela, ha tocado su fin".

Además, anunció que llevarán este asunto al próximo pleno “si Vegara, no dimite antes, pediremos su dimisión en el pleno, VOX no debe consentir que Vegara siga al frente del Gobierno de Orihuela y esperamos que apliquen los mismos argumentos que tienen para el resto de formaciones. ¿O prefieren permitir que el alcalde siga solo para mantenerse en el Gobierno?”.