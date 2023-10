Torrevieja espera que Generalitat redacte en 2024 el estudio para conectarse con el Tram de Elche

Torrevieja espera dar un vuelco a sus conexiones en esta legislatura. Sin tren y con una carretera nacional que no da más de sí, como denuncia su alcalde Eduardo Dolón, el 2024 será clave. Y para ambos asuntos confía en la Generalitat: primero con la redacción de un estudio para la conexión con el TRAM aprobado a Elche y segundo para que le acompañen, por primera vez, en la negociación con Madrid para desdoblar la carretera Nacional 332.

El cambio llega por el impulso a Elche. La cuarta ciudad de la Comunidad Valenciana tendrá en los presupuestos del año que viene una partida para su estudio. Y se quiere ir rápido: "El TRAM en Elche será una realidad esta legislatura, es un compromiso del Gobierno valenciano y del presidente Carlos Mazón". Así lo decía la consellera Salomé Pradas a finales de septiembre.

"Ahora mismo la prioridad para la Generalitat Valenciana, que tiene que ser así, es ese TRAM que se ha anunciado que va a llegar a Elche", recalca Dolón. "Y eso es una gran noticia porque ese TRAM que pueda llegar a Elche puede ser el que en un futuro cercano pueda seguir bajando y así vertebraríamos absolutamente todo el sur de la Comunidad Valenciana", razona.

Para llegar a esta promesa, Dolón desvela a EL ESPAÑOL que ya ha mantenido diversas reuniones con el presidente Mazón, la consellera Pradas y el secretario autonómico de Infraestructuras Vicente Dómine. En el estudio que prevé para el año que viene se incluye "que vertebre el sur, que en definitiva es Orihuela interior con Orihuela costa".

El trámite del estudio ya es uno que conoce bien Dolón. Con Fomento tiene uno pendiente para la conexión de Cercanías, una demanda histórica de una de las mayores ciudades de España sin vías de ferrocarril. Y ahí el alcalde no disimula su malestar. "Hicimos el estudio y el Ministerio no ha contestado a ese estudio ni lo ha hecho público ni ha informado al Ayuntamiento ni ha hecho procedimiento de información pública. Dios sabrá que habrán sacado en ese estudio", lamenta. "O a lo mejor es que ese estudio tiene datos que serían para ponerlo en marcha y no lo quieren hacer público porque les obligaría".

En la opción del TRAM puede confiar más porque esta dependería de la Generalitat. Y reconoce que aún queda mucho camino porque "una vez que tengas el estudio, habrá que encargar el proyecto de ejecución y antes de eso los trámites medioambientales, que no serán fáciles". Pero, recalca, "estamos en una legislatura en la que podríamos abordar todo eso con el compromiso que estoy viendo de Carlos Mazón y de todo el equipo". De ahí que celebre que esté ese acuerdo como una gran noticia.

Desdoblar la N-332

La situación por carretera es el otro asunto que preocupa a Dolón respecto a las comunicaciones de la ciudad más poblada de la Vega Baja. "No hay una vía en todo el Estado español que tenga una carga de vehículos diaria que supere los 50.000 vehículos como esta sin estar desdoblados o tener opciones de desvío", afirma sobre la Nacional 332 que atraviesa su casco urbano.

"Y tampoco hay una vía, y estos son datos que tiene el Gobierno de España, de la carga de accidentes y problemática que tiene esta", añade. El alcalde recuerda que también esta es una opción crítica porque es la que comunica con el principal hospital comarcal. "Las ambulancias todos los días la van atravesando y haciendo que se desvíen los vehículos a los laterales y con el consiguiente retraso. Es de extrema gravedad esta situación", subraya.

Solucionarlo dependerá del nuevo Gobierno en Madrid. Y del nuevo Consell espera ese apoyo porque "hasta el momento la Generalitat Valenciana no ha querido participar en esta solicitud conjunta ante el Gobierno de España". Así que remarca que "va a ser la primera vez que iré junto al Gobierno de la Generalitat Valenciana". De esa visita espera una solución a esta "sinrazón porque ya está bien".

