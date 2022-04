La dirección nacional de Cs no confía en resolver los expedientes de Orihuela antes de la moción

Las tensiones internas en el seno de Ciudadanos (Cs) y su propio entramado procedimental provocará que los cinco concejales díscolos de Orihuela que firmaron una moción de censura con PSPV-PSOE y Podemos (Cambiemos) puedan llegar el próximo lunes al pleno sin suspensión de militancia ni expulsión.

De nada están sirviendo las presiones desde la provincial de los liberales de Alicante. Según confirmaron ayer fuentes de la secretaría de Organización nacional del partido de Inés Arrimadas, el expediente disciplinario se les comunicó el lunes pasado. Y por eso tienen hasta hoy para alegar.

"Lo mínimo son dos o tres días para que desde 'Régimen Disciplinario' adopten una decisión, y encima está el fin de semana entre medias", señalaron las mismas fuentes. Y después, "hayan alegado o no, todos los afiliados tienen derecho a recurrir a la Comisión de Garantías esa decisión", añadieron.

Así las cosas, en el pleno del próximo lunes fijado a las 12 de la mañana para celebrar la moción de censura contra el alcalde popular Emilio Bascuñana, lo más probable es que los cinco concejales díscolos (firmaron la moción sin el permiso de la dirección nacional) no puedan ser calificados de "tránsfugas", facilitando la operación política para socialistas y podemitas.

En cualquier caso, a estos concejales díscolos no parece importarles las consecuencias de su pacto con socialistas y podemitas. No proceden de una militancia directa del partido liberal, sino del extinto Centro Liberal Renovador, una escisión del PP en los años 90 que ahora comanda el diputado nacional Juan Ignacio López-Bas.

Indignación en Alicante

A quienes sí les importa las consecuencias que tenga esta operación política en la capital de la Vega Baja es a la dirección provincial del partido de Arrimadas, que presiona para que sean expulsados cuanto antes. Esta dirección avala los pactos con el PP tanto en la Diputación como en la capital, y se muestra favorable a los contactos entre su líder nacional y el líder autonómico del PP, Carlos Mazón.

De hecho, ayer abrieron un proceso interno contra estos concejales. Según un comunicado, el comité provincial de Ciudadanos en Alicante ha abierto un expediente a los cinco ediles de Orihuela que firmaron hace dos semanas la moción de censura en Orihuela.



Fuentes regionales del partido han explicado que el comité ha cursado una petición a la dirección nacional del partido para que se pronuncie respecto a la situación de los cinco concejales y, en esa solicitud, el comité ha pedido la suspensión temporal de militancia para los cinco cargos municipales. Decisión que no llegará a tiempo.



Asimismo, han resaltado que esta petición dirigida hacia la dirección se enmarca "dentro de la normalidad del diálogo y los procesos democráticos" de la formación.



Para resolver la suspensión o no de militancia, desde Ciudadanos han indicado que es el comité de régimen disciplinario el organismo competente y quien debe proceder con sus tiempos, en los que el comité provincial "no va a interferir de ningún modo".

Sigue los temas que te interesan