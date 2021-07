Archivan la querella contra el alcalde de Torrevieja: "No ha existido denegación de información"

El juzgado de Instrucción nº 2 de Torrevieja ha archivado la denuncia presentada por el concejal de Los Verdes, Israel Muñoz, contra el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, del Partido Popular, por, supuestamente, denegarle información solicitada, lo que habría supuesto un delito de prevaricación administrativa. El alcalde declaraba en los juzgados el miércoles, 14 de julio, y un día después, el jueves 15 de julio, la magistrada-juez archivó la denuncia, lo que, según fuentes el gobierno local, ha sido "en tiempo récord".

En su resolución, la magistrada-juez avanza que se debe, en primer lugar, analizar “si se cumplen en las presentes actuaciones los requisitos legalmente establecidos para la comisión del delito de prevaricación, sin que de las diligencia llevadas a cabo y teniendo en cuenta la documental obrante en autos”.

Así consta, añade, “que el denunciante ha formulado 98 solicitudes de información de las cuales se han contestado 94, y que las cuatro que se encuentran pendientes de contestar son de una semana aproximadamente encontrándose en trámite, debiendo de tener en cuenta que cualquier solicitud de información que se presenta lleva aparejada un volumen importante de documentos a incorporar, habiendo dado el investigado las respuestas a cada una de las interrogantes que se le han planteado en relación con el retraso de la información facilitada y los motivos por los cuales se ha producido.”

Por tanto “no ha existido una denegación de información, sino que la misma siempre ha sido facilitada, habiendo en su caso una simple demora en el cumplimiento de lo solicitado no impidiendo la fiscalización de la actuación del gobierno municipal, debiendo por tanto proceder al archivo de las presentes actuaciones al no ser constitutivas de infracción penal”.

En atención a lo expuesto la magistrada-juez ha acordado archivar las presentes actuaciones al no ser las mismas constitutivas de infracción penal. Contra la misma cabe interponer recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación.

"Serie de actuaciones"

Muñoz afirmaba la semana pasada que la denuncia judicial obedecía a "una numerosa serie de actuaciones del Sr. alcalde que consideraba podían ser presuntamente delictivas al impedir de forma reiterada, voluntaria y consciente el ejercicio de sus derechos cívicos en condición de concejal y representante público.

Así, un día después de que declarara Dolón como investigado, el edil de Los Verdes señaló que en su declaración "se impidió, por una cuestión puramente procesal instada por la defensa del alcalde, que asistiera la representante legal de Israel Muñoz, hecho que evidencia la falta de claridad y tranquilidad que el señor alcalde quería transmitir, ya que, si una persona esta tranquila y segura de sus actos no imposibilita que la parte contraria pueda interrogarle".

