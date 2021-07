Morera (Compromís) elige Crevillent para presentar su informe de la DANA de otra comarca, la Vega Baja

No se conocen muy bien las razones del presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera (Compromís), para elegir un municipio del Baix Vinalopó para hablar de lo sucedido en la Vega Baja en septiembre de 2019. Pero la segunda autoridad de la Comunidad Valenciana así lo ha decidido.

¿Lo hace porque su partido nacionalista no tiene representación en la zona castellanohablante? No puede ser, puesto que Morera tiene que saber que cuenta con un controvertido alcalde en la Daya Vieja. ¿Acaso Morera no sabe ubicar la Vega Baja en un mapa? Tal vez. Aunque lo más seguro es que Crevillent sea el municipio más meridional con alcalde nacionalista (exceptuando la Daya) y Morera quiera jugar en casa.

Plante del PP

Ésta falta de coherencia de Morera no ha pasado inadvertida al PP de Alicante y sus alcaldes en la Vega Baja, que consideran "un nuevo ninguneo a la comarca el acto que el presidente de las Cortes programado hoy en Crevillent para trasladar las conclusiones del dictamen de la DANA, la catástrofe que asoló hace dos años al sur de la provincia".

"Los cargos populares que han recibido la invitación han rechazado asistir en señal de protesta por el maltrato y ninguneo constante que está recibiendo la Vega Baja por parte del Consell y porque ni siquiera se ha convocado en la comarca afectada, sino en Crevillent, donde gobierna Compromís, el partido de Morera", han añadido en un comunicado.

“Creemos que se trata de un nuevo ninguneo a la Vega, que lo que necesita son obras, soluciones e infraestructuras hídricas, no una pantomima política que ni siquiera se ha convocado en la comarca afectada”, ha señalado la coordinadora comarcal del PP de Alicante en la Vega Baja y alcaldesa de Almoradí, María Gómez. “Creemos que ni siquiera conocen dónde está la Vega Baja en el mapa alicantino”, ha añadido.

Conclusiones conocidas

Gómez también ha criticado que se haga una presentación del dictamen con las conclusiones de la Comisión Especial por la DANA por tratarse de un contenido que “ya todos conocemos y del que tampoco hay que alardear, porque seguimos sin obras concretas, sin soluciones para disminuir el impacto de la inundabilidad. Y sin que nos den explicaciones de por qué el 66% de los proyectos del Plan Vega Renhace del Consell, que se hizo expresamente para ayudar a los municipios de la Vega para daños de la DANA, no tienen nada que ver con la DANA”.

María Gómez ha recordado que la diputada alicantina en las Cortes Valencianas, Elisa Díaz, “ya explicó muy bien que a pesar de que el PP se adhirió al dictamen, advirtió de su ineficacia por no haber contado con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) siendo ésta de quien dependen las actuaciones a realizar. Así como por el silencio del Consell de Ximo Puig respecto los proyectos propuestos más allá del Plan Vega Renhace, cuyas 28 actuaciones poco o nada tienen que ver para reducir el riesgo de inundación de la Vega Baja”.

“El grupo parlamentario popular en las Corts firmó el dictamen porque se incluyeron algunas de nuestras propuestas, como revisar la desembocadura del Segura e incluir la permanencia del Trasvase Tajo-Segura como fundamental ya que ni siquiera lo citaban”, ha remarcado Gómez.

H“Nos parece un desprecio absoluto que ni siquiera Enric Morera haya tenido la decencia de presentar estas conclusiones en la comarca afectada para defender un dictamen que el PP, pese a aprobarlo, dejó muy claro que sigue siendo escaso en medidas concretas y eficaces”, ha añadido.