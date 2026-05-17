La Democracia rehén de un Cajón

Cuando un reglamento interno comienza a imponerse sobre la propia Constitución, el problema deja de ser parlamentario y pasa a ser civilizatorio.

La soberanía suspendida. El silencio administrativo como nueva forma de poder. Las democracias modernas rara vez se derrumban de manera abrupta. No necesitan carros de combate en las calles ni golpes de Estado televisados. A veces basta algo mucho más discreto: convertir los procedimientos en trincheras y los reglamentos en instrumentos de bloqueo político.

España atraviesa hoy una de esas anomalías institucionales que, por silenciosas, resultan aún más inquietantes. Iniciativas legislativas respaldadas por mayorías parlamentarias permanecen atrapadas durante años en la Mesa del Congreso mediante prórrogas sucesivas del plazo de enmiendas. No son rechazadas. No son debatidas. No son votadas definitivamente. Simplemente quedan suspendidas en un limbo burocrático diseñado para desgastar el tiempo, la esperanza y la voluntad política.

La pregunta comienza a resonar con gravedad incómoda: ¿desde cuándo una Mesa administrativa puede neutralizar la voluntad soberana de todo un Parlamento?

Cuando el reglamento derrota a la Constitución. El núcleo del conflicto es devastador desde el punto de vista jurídico e institucional. La reiteración ilimitada de prórrogas supone, según sus críticos, una vulneración del principio de jerarquía normativa recogido en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Un reglamento interno estaría vaciando de contenido un precepto constitucional y alterando, de facto, el equilibrio de poderes diseñado por la Carta Magna.

Porque la Constitución reconoce el derecho fundamental de participación política. El Reglamento del Congreso, en cambio, organiza procedimientos internos. El problema surge cuando el instrumento subordinado comienza a condicionar el principio superior. ¿Qué queda del Estado de Derecho cuando una norma reglamentaria termina imponiéndose sobre la propia Constitución? Las leyes “muertas en vida”. Las iniciativas bloqueadas no desaparecen oficialmente. Permanecen abiertas, formalmente activas, jurídicamente existentes, pero políticamente anuladas. Son leyes suspendidas en una existencia espectral: no avanzan, no concluyen, no producen efectos y nunca llegan al BOE. Una forma de enterramiento institucional sin necesidad de votar en contra.

¿Es esto una democracia parlamentaria plena o una arquitectura procedimental diseñada para impedir que las mayorías legislativas produzcan consecuencias reales? Sectores antagónicos convergen en un mismo denominador común. “Prórrogas parlamentarias ”. La sensación de los distintos colectivos: víctimas de la talidomida, funcionarios de prisiones, profesionales de la imagen personal, asociaciones del litoral, colectivos forestales y representantes vinculados, según distintos medios, a Guardia Civil y Policía Nacional, además de sectores sanitarios y medioambientales.

No comparten ideología, ni intereses sectoriales, pero sí una percepción común: la de un sistema institucional que ha dejado de escuchar incluso cuando el Senado como órgano legislativo ya se ha pronunciado con mayorías absolutas. Las cifras reflejan una anomalía difícil de explicar en una democracia consolidada. La propuesta para rebajar el IVA (10%) de la imagen personal acumula más de 90 prórrogas. Las reclamaciones de AVITE (Justicia fiscal) por las víctimas de la talidomida superan las 68. La Ley de Agentes de la Autoridad para funcionarios de prisiones rebasa el centenar de prórrogas. Las iniciativas vinculadas a Costas y seguridad jurídica del litoral superan las 80. La reforma de la Ley de Montes sobrepasa las 45. Y el reconocimiento de Guardia Civil y Policía Nacional como profesión de riesgo habría alcanzado 71 prórrogas. Entre los diversos colectivos, se acumulan en la Mesa del Congreso 406 iniciativas legislativas respaldadas por mayorías parlamentarias.

La reiteración ya no parece accidental. Parece estructural. Y la pregunta vuelve a emerger: ¿puede seguir llamándose tramitación parlamentaria a un procedimiento que, en la práctica, nunca termina?

El Tribunal Constitucional rompe el muro. La sentencia que desmonta el mecanismo . El 14 de abril de 2026 marcó un punto de inflexión. El Tribunal Constitucional estimó por unanimidad el recurso relativo a las 71 prórrogas del Real Decreto-ley 36/2020. La sentencia considera que la reiteración automática e inmotivada de prórrogas vulnera el derecho fundamental de participación política. La doctrina del alto tribunal es clara: las prórrogas no pueden ser arbitrarias, no pueden utilizarse como veto encubierto y no pueden eternizar una iniciativa legislativa. Sin embargo, el mecanismo continúa funcionando.

Y eso abre otro interrogante de fondo: ¿qué mensaje recibe la ciudadanía cuando incluso una sentencia unánime del Tribunal Constitucional parece insuficiente para modificar determinadas prácticas políticas?

El caso Costas: más allá del límite declarado inconstitucional . La Proposición de Ley del Senado sobre Costas acumula ya más de 80 prórrogas, superando ampliamente las 71 que el propio Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucionales. La cifra deja poco margen para las interpretaciones benevolentes, especialmente tras una doctrina constitucional reciente, explícita y unánime. ¿Cómo puede sostenerse jurídicamente una práctica que reproduce exactamente el patrón que el Tribunal Constitucional acaba de censurar?

En paralelo, AVITE ha llevado el conflicto a una dimensión inédita. El 26 de marzo de 2026 presentó ante el Tribunal Supremo una denuncia por presunto delito continuado de prevaricación administrativa por omisión contra cinco miembros de la Mesa del Congreso pertenecientes al bloque PSOE-SUMAR. Francina Armengol Socias, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Esther Gil de Reboleño Lastortres, Gerardo Pisarello Prados, Isaura Leal Fernández.

¿Qué nivel de deterioro democrático debe percibir un colectivo ciudadano para terminar denunciando penalmente a quienes administran el funcionamiento parlamentario? La denuncia permanece pendiente de admisión a trámite, pero el mero hecho de que una asociación civil haya trasladado este conflicto a la Sala Penal del Supremo refleja la profundidad de la crisis institucional que denuncian estos colectivos.

Especial atención suscita la figura de Gerardo Pisarello, doctor en Derecho Constitucional y especialista en garantías constitucionales, que formó parte de la Mesa durante las 71 prórrogas declaradas inconstitucionales y continúa integrado en ella en la actual legislatura. La pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede uno de los mayores especialistas constitucionales de la Mesa participar en la reproducción del mismo patrón de bloqueo censurado por unanimidad por el Tribunal Constitucional? Y aún más: Si quienes mejor conocen los límites constitucionales participan en su erosión, ¿quién protege entonces la arquitectura democrática del Estado?

Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando fuera de los despachos. En Mazarrón, Guardamar del Segura, Torre la Sal, Nules, Moncofa, El Pinet y otros puntos del litoral español, cientos de viviendas continúan amenazadas de derribo mientras la ley destinada a protegerlas permanece atrapada en la Mesa del Congreso. Aquí la burocracia deja de ser abstracta. El retraso produce consecuencias irreversibles. Porque el patrimonio no puede vivir indefinidamente en prórroga. ¿Quién asumirá la responsabilidad si las viviendas desaparecen mientras la iniciativa legislativa sigue retenida artificialmente?

La contradicción del propio Estado. El Senado pidió el pasado 6 de mayo de 2026 una moratoria de derribos mientras se tramitan las iniciativas legislativas. Sin embargo, esas mismas iniciativas continúan bloqueadas en la Mesa del Congreso. Dos instituciones del mismo Estado parecen moverse en direcciones opuestas: una reclama prudencia , desbloqueo; la otra prolonga el bloqueo. La democracia no puede vivir secuestrada. Toda democracia necesita límites, pero también coherencia. Cuando una mayoría parlamentaria aprueba una iniciativa y un órgano administrativo logra neutralizarla indefinidamente mediante mecanismos procedimentales, la soberanía popular corre el riesgo de convertirse en una ficción decorativa.

La gran pregunta termina siendo inevitable: ¿quién gobierna realmente una democracia, el Parlamento elegido por los ciudadanos o una mayoría coyuntural dentro de un órgano administrativo interno? Porque si la voluntad del Pleno puede quedar enterrada durante años en un cajón parlamentario, entonces el problema ya no afecta únicamente a unos colectivos concretos. Afecta al corazón mismo del sistema constitucional.

Porque si un Gobierno comienza a contemplar la voluntad parlamentaria como un obstáculo que debe ser administrativamente neutralizado, mientras la oposición intenta devolver el conflicto al terreno constitucional y al respeto de las reglas democráticas, quizá la fractura ya no sea ideológica. Quizá sea una diferencia mucho más profunda: la que separa a quienes aún creen en los límites del poder de quienes han empezado a considerarlos una incomodidad.

“Cuando un reglamento interno acaba teniendo más poder real que la Constitución, la democracia ya no está siendo gobernada por el Derecho, sino por quienes han aprendido a vaciarlo desde dentro”.

Francisco Ros es presidente Asociación en Defensa Playas Norte Dénia