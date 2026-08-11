Clientes del retiro espiritual cerrado en Pedreguer reclaman su dinero un año después: "Pagué 2.700 € por 5 días"

El retiro espiritual de Pedreguer que suministraba ayahuasca, veneno de sapo y otras sustancias alucinógenas a sus clientes y que fue cerrado por la Guardia Civil hace un año debe decenas de miles de euros a los viajeros espirituales que contrataron sus servicios.

El abrupto cierre de este paraíso de sustancias psicoactivas el pasado 8 de agosto de 2025 ha dejado a decenas de clientes afectados que denuncian haber sido engañados y siguen reclamando un año después la devolución de sus reservas, que tenían un precio de entre 845 y 1.295 euros por persona.

El retiro de las empresas OMMIJ Healing Centers y Be Free Retreat Centers ofrecía pasar una semana en comunidad, donde consumían ayahuasca, veneno de sapo y otras sustancias naturales para realizar viajes astrales. Los paquetes incluían varios días de estancia, alojamiento, manutención y sustancias, cuyos precios dependían de los días de estancia, que podían ser entre tres y cinco días.

Sin embargo, esta compañía resultó ser, presuntamente, una red criminal internacional que operaba bajo la fachada de retiros de sanación espiritual, a la que se le acusa de delitos de tráfico de drogas y de poner en peligro la salud pública.

Tras un año del cierre del retiro en el lujoso chalet alquilado por la empresa holandesa en la Marina Alta, los afectados siguen sin recibir respuestas claras de una compañía que aseguraba que el cierre había sido un error y que volverían a abrir sus puertas a finales de 2025.

Medio año después de su supuesta reapertura, la situación sigue igual, la paciencia de los afectados se agota y, con ella, la esperanza de recibir los miles de euros invertidos.

Uno de los afectados señala a EL ESPAÑOL de Alicante que a día de hoy sigue a la espera de recibir los cerca de 2.700 euros que pagó para vivir la experiencia en el retiro alicantino.

Estancia donde realizaban el consumo de sustancias. Guardia Civil

"Pagué una reserva para dos para estar cinco días. No sé qué está pasando con el retiro, hay muchas promesas, confusión y mensajes ignorados. Cada vez que alguien les pide el dinero de vuelta borran los mensajes. Al principio nos dijeron que no podíamos recuperar el dinero porque la Guardia Civil le había congelado las cuentas", señala.

Como él, otros tantos denuncian la opacidad de OMMIJ. "El año pasado yo también reservé un retiro para septiembre en España, como por 900-1000 €. No he recibido el dinero todavía" o "reservé un retiro de OMMIJ en España (costo: €1,295). A algunos participantes les dicen que no les van a devolver nada de dinero, a otros solo les ofrecen un vale. Para mí, ninguna de las dos opciones es aceptable". Estos son algunos de los mensajes que los afectados comparten en foros creados para compartir sus experiencias

Lo mismo exigen los demás clientes que ya habían reservado su plan e incluso sus billetes de avión, pues la mayoría de clientes del retiro proceden de países europeos que buscaban vivir un viaje espiritual con ayahuasca al sol de Alicante.

Opacidad "guiada por amor"

Desde la organización, aseguran que "comunicarán de inmediato" a sus clientes de manera abierta y transparente todas las novedades cuando su equipo legal se lo permita.

"Debido a la rápida evolución de los acontecimientos y a las restricciones legales necesarias en nuestras comunicaciones, lamentamos profundamente no haber podido informar con antelación a nuestros equipos internos, incluido nuestro personal administrativo. En consecuencia, es posible que algunas reservas realizadas recientemente coincidan involuntariamente con el momento de este anuncio, lo que podría causar inconvenientes o confusión. Pedimos sinceras disculpas por cualquier dificultad o situación incómoda que puedan experimentar debido a estas circunstancias", añaden.

Y destaca que sus intenciones son "honestas y están guiadas por el amor, el respeto y el cuidado hacia cada miembro de nuestra comunidad".

De acuerdo con material promocional, OMMIJ aseguraba haber atendido a más de 50.000 participantes de 78 países a lo largo de sus 14 años de actividad y ser el "proveedor número 1 de ceremonias de ayahuasca en el mundo" desde 2011.

Como publicó este diario, en los últimos años, la marca se asoció con Virtuous Quest, la empresa de coaching del británico Craig Ainsworth, exmilitar y exguardaespaldas de celebridades como David Beckham, Victoria Beckham, Jennifer Lawrence, Johnny Depp o Arnold Schwarzenegger, que se suicidó en Llíria (Valencia) en abril de 2025.