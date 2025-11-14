El MARQ emprende un viaje a la historia mediterránea de la mano de la nueva muestra: "Dénia. Arqueología y Museo"

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) acoge desde este viernes la exposición "Dénia. Arqueología y Museo", una muestra que invita a recorrer más de cinco mil años de historia de la ciudad mediterránea a través de su patrimonio arqueológico.

La muestra podrá visitarse hasta abril de 2026, con acceso gratuito los fines de semana.

La inauguración oficial reunió a representantes institucionales, responsables del proyecto museográfico y del Ayuntamiento de Dénia.

En el acto intervinieron el alcalde Vicent Grimalt, el vicepresidente de la Fundación CV-MARQ y diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro; la comisaria de la exposición y jefa del Área de Arqueología y Museos del Ayuntamiento de Dénia, Massu Sentí; el director del MARQ, Manuel Olcina; y el director-gerente de la Fundación CV-MARQ, José Alberto Cortés, encargado de conducir la presentación.

En su intervención, Manuel Olcina, director del MARQ, expresó su satisfacción por acoger una muestra que representa "un reto compartido" entre el museo alicantino, los equipos municipales y la Fundación MARQ.

Subrayó que esta exposición continúa una línea de trabajo que durante los últimos 25 años ha hecho del MARQ una plataforma de difusión cultural reconocida por su excelencia museística y su esfuerzo por la accesibilidad y la inclusión.

Olcina destacó que la exposición permite a los visitantes "revivir una muestra de altísima calidad cultural" centrada en el pasado de Dénia y su proyección hacia el Mediterráneo.

Inauguración de la nueva muestra este viernes.

A través de objetos, audiovisuales e instalaciones cuidadosamente diseñadas por el arquitecto Ángel Rocamora, la exposición ofrece un relato que combina la belleza estética de las piezas con su valor como testimonio histórico: "Cada objeto condensa una historia que es preciso transmitir", afirmó el director del museo.

Legado arqueológico

Por su parte, Massu Sentí, comisaria de la exposición y responsable de la colección de Dénia, manifestó la emoción de celebrar "cuarenta años de arqueología urbana" en la ciudad.

En una emotiva intervención, recordó su experiencia en la protección y estudio del patrimonio local y reivindicó la necesidad de continuar avanzando en la conservación de los restos arqueológicos.

Sentí describió la exposición como "un tributo a un territorio mil veces transitado", que muestra los signos de identidad y la memoria colectiva de los dianenses.

Durante su intervención, la arqueóloga evocó la Dénia antigua —la Metropolis Hemeroskopeion griega y la Madīna Daniya islámica—, subrayando cómo el mar ha marcado su desarrollo histórico y su carácter abierto y diverso. "No son simples objetos en una vitrina", explicó, "sino artefactos que narran la vida de las sociedades que nos precedieron".

Más de seiscientas piezas

El recorrido expositivo reúne más de seiscientas piezas procedentes del Museo Arqueológico de Dénia y de destacadas instituciones nacionales e internacionales, como el Museo del Louvre, el Museo Arqueológico Nacional, el propio MARQ y la Fundación Bancaja. Muchas de las piezas se muestran por primera vez al público.

Entre los principales atractivos figura la colección íntegra de bronces islámicos de Dénia, uno de los conjuntos más importantes del Occidente islámico y hasta ahora expuesto solo parcialmente.

La muestra también incluye cerámicas, esculturas, monedas, elementos arquitectónicos y restos materiales que permiten reconstruir el pasado económico, social y artístico de la ciudad desde la Prehistoria hasta el siglo XX.

Pasado y presente

"Dénia. Arqueología y Museo" no es solo una exposición arqueológica, sino también un ejercicio de reflexión sobre el diálogo entre historia y contemporaneidad. Con esta iniciativa, el MARQ refuerza su vocación de conectar los orígenes de la cultura mediterránea con las sensibilidades actuales.

Como expresó Manuel Olcina durante el acto inaugural, el objetivo es que el museo siga siendo "una institución viva", capaz de tender puentes entre el conocimiento científico, la emoción del visitante y la memoria de los pueblos que forman parte de nuestro legado común.