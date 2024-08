La Policía de Xàbia refuerza la vigilancia en la Cova Tallada ante el aumento de visitantes

La Policía Local de Xàbia ha iniciado, de la mano del Parque Natural del Montgó, un operativo especial de vigilancia de la Cova Tallada durante estos meses, en los que este espacio natural presenta "un gran tráfico de personas" y puesto que desde el 15 de junio es necesario hacer reserva previa para visitar este paraje natural.

Para este operativo, la Jefatura ha dispuesto la presencia en días aleatorios de la Unidad Marítima en la cueva, de tal forma que los agentes controlan que efectivamente los usuarios y bañistas que se encuentran en ella cuentan con el recibo de la reserva de acceso, de acuerdo con la resolución de la Conselleria, según ha indicado el Ayuntamiento de Xàbia en un comunicado.

De esta forma, se garantiza el respeto a los límites que establece esa orden que "pretende es preservar este paraje protegido". Además, los agentes también controlan que la velocidad de navegación en el entorno de la cueva, la reserva marina del Cap de Sant Antoni, sea como máximo de tres nudos.

Este operativo se ha puesto en marcha de forma coordinada con la Policía Local de Dénia y la Policía Autonómica, así como el equipo del Parque Natural del Montgó.

Según una resolución de la Conselleria, el acceso a la Cova Tallada está regulado del 23 de marzo al 8 de abril, del 28 de abril al 5 de mayo, y del 15 de junio al 15 de octubre. Las personas que deseen visitarla en ese plazo tienen que realizar una reserva con su documento nacional de identidad en la web del Parque Natural del Montgo, con diez días de antelación.

La visita a la Cova Tallada se hace en una hora y media y los visitantes deben llevar la autorización impresa. La Policía Local de Xàbia ha recordado que en la Cova Tollada no hay cobertura de móvil, hay que llevar siempre calzado adecuado y llevar agua. Además, la visita no se recomienda a personas no acostumbradas a andar por la montaña.

Según explican los ayuntamientos de Dénia y Xàbia, "la Cova Tallada es una joya de la naturaleza de la Costa Blanca. Se trata de una cueva al propio nivel del mar, que regala una de las estampas de la naturaleza más difíciles de olvidar".

"Sus espectacular cueva, tallada y creada por el ser humana en los siglos XII-XIV hacen de este lugar una obra maestra del ser humano. Además, su piscina natural a los pies de la cueva y sus increíbles arcos, hacen de este lugar una visita obligada para todo el mundo".