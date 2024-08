Sarabia: “Estoy ilusionado porque muchos jugadores muy buenos quieren venir al Elche”

No está siendo una pretemporada fácil para el nuevo entrenador del Elche, Eder Sarabia. A la parálisis en los despachos para concretar los refuerzos se han sumado varias lesiones de jugadores importantes y, además, un par de malos resultados que han hecho zozobrar la nave franjiverde antes incluso de salir del puerto.

Su presentación oficial será este sábado en el Festa d’Elx frente al Levante, un teórico rival directo, y ante una afición de uñas que prepara una protesta en el minuto 12 contra la gestión del propietario, Christian Bragarnik.

“A veces, las dificultades de las pretemporadas te dan las oportunidades para encontrar las soluciones, avanzar más rápido y llegar más preparado”, afirma el vasco, quien no oculta que hubo motivos para la preocupación en la planificación deportiva. De hecho, reconoce que él también lo estuvo hace unas semanas ante la ausencia de fichajes, si bien dice que en los últimos días la situación ha cambiado.

“Ahora estoy ilusionado porque venimos de tres o cuatro días en los que se ha avanzado una barbaridad”, declara el entrenador, quien desvela que ha hablado con cuatro o cinco jugadores “muy buenos, primeras opciones, y quieren venir al Elche”, además de con varios clubes de Europa que valoran la opción de ceder futbolistas la entidad ilicitana.

“Cuando estás dentro, la perspectiva es de urgencia, pero desde fuera la gente lo ve diferente y ve que aquí hay un proyecto grande y con proyección. Hay muchos jugadores que quieren venir aquí por el modelo de juego, la afición y por muchas cosas”, argumenta.

Sarabia no aclara qué puestos pretende reforzar del equipo, si bien se muestra abierto a fichar a cualquier futbolista que eleve la calidad de lo que ya tiene en la plantilla. Pese a sus buenas sensaciones, el entrenador no garantiza que vaya a poder contar con los fichajes para la primera jornada, pero sí que el Elche “competirá como tigres” con lo que tenga a su disposición.

El técnico se muestra comprensivo con la desazón de la afición ilicitana, pero le pide que confíe en el equipo “porque vamos a estar preparados para estar a la altura”. Sarabia hace juegos malabares con las palabras para evitar fijar el ascenso como objetivo “porque es algo que no está en mis manos” y prefiere enfocarse en otras metas, como crear un sistema de juego atractivo y un “sentimiento de pertenencia y orgullo” en los aficionados.

El entrenador confía en que no se produzcan ventas de jugadores, sobre todo las de Nico Castro y Nico Fernández, y se muestra convencido de que el Elche, tras dos derrotas consecutivas ante equipos de Segunda(Castellón y Zaragoza), dará una buena imagen este sábado.

Adiós de Aragón

El entrenador bilbaíno también se ha referido a la reciente dimisión como director deportivo de Chema Aragón, en una decisión que aseguró que no le sorprendió.

“Llevaba días transmitiendo esa idea. Tuve conversaciones con él y le dije que me hubiera gustado que siguiera. Creo que hemos trabajado bien, pero sí me están sorprendiendo algunas cosas que leo sobre desavenencias que tenía conmigo. Eso a mí a la cara no me lo ha dicho”, sentencia.