Schinocca: "Chema Aragón estaba acostumbrado a trabajar de otra forma a la del Elche"

El director general del Elche, Pedro Schinocca, aseguró este miércoles, en rueda de prensa, que Chema Aragón, ex director deportivo de la entidad ilicitana que presentó ayer su dimisión, estaba acostumbrado a trabajar de otra forma a la que es habitual en el club franjiverde.

Aragón decidió este martes desvincularse del Elche a pesar de que sólo llevaba dos meses en el cargo y el club se encuentra en plena planificación de su plantilla. Schinocca develó que el club, cuando quedó vacante la dirección deportiva, realizó una selección de seis perfiles para la dirección deportiva y aseguró que a todos se le dejó claro "la idea de trabajar del Elche".

"Al final quedaron dos y elegimos a Chema Aragón por su gestión y acceso a unos perfiles que creímos que nos podía dar, pero al final las formas de trabajo no han coincidido", explicó el hombre fuerte en el club de Christian Bragarnik, propietario de la entidad.

[La ausencia de fichajes, las lesiones y las ventas amenazan la estabilidad del Elche]

El directivo, que negó la existencia de un desacuerdo puntual para hacer saltar la relación, señaló que desde el fichaje de Aragón se apreció que tenía "una forma diferente de trabajar" con respecto a la entidad.

"Nos trasladó su incomodidad y lo aceptamos. Desde el club tenemos una forma de afrontar las cosas y no queremos volver a otras situaciones pasadas", dijo Schinocca, quien trasladó a la afición del Elche "tranquilidad", ya que garantizó que el club cerrará en breve las operaciones pendientes.

"No veo un choque con la propiedad, simplemente otra forma de trabajar. El club tiene un orden y lo queremos seguir manteniendo", expresó el dirigente, quien admitió que tras ver el final de la relación "puede que falláramos en su contratación".

"No sirve a ninguna de las partes seguir con una relación que tiene dudas y no es genuina. No queremos a nadie que no esté convencido de lo ambicioso que es el proyecto", declaró el mandatario del Elche.

Schinocca asumió el malestar de la afición y reiteró que el club espera "desbloquear operaciones pendientes" para reforzar la plantilla en todos los puestos que lo necesite".

El directivo aseguró que Aragón dio el visto bueno a la llegada del entrenador, Eder Sarabia, si bien dejó entrever que él tenía otro candidato al banquillo, y negó que la figura de un director deportivo sea incompatible con el modelo intervencionista de Bragarnik.

"Casi todos los equipos tienen propietarios con injerencias en las decisiones en busca de lo mejor para el club", explicó el mandatario, quien adelantó que la entidad ya busca un nuevo responsable para el área deportiva entre los que ya estuvieron en la órbita de la entidad hace unos meses.

El director general del Elche confirmó que los objetivos del club en el mercado son un defensa, dos delanteros y un centrocampista y avanzó que el límite salarial del Elche será el 50% del que tuvo el pasado curso (23 millones de euros), ya que la entidad ha reducido sus ingresos extraordinarios, como las posibles ventas de jugadores.

Schinocca justificó el retraso del club en la incorporación de jugadores a una "tendencia del mercado porque cada vez hay mayor especulación".

Por último, el dirigente reconoció ofertas desde México y Brasil por los jugadores Nico Fernández y Nico Castro, pero incidió en que el Elche actualmente "no tiene necesidad de vender". "Su salida dependerá de que se acerquen a sus cláusulas y del mercado que de la planificación del club", concluyó.