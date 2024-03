Seis detenidos tras una temeraria persecución entre Elda y Petrel y agredir a dos mujeres

Seis personas han sido detenidas por agredir a dos mujeres tras una temeraria persecución entre Elda y Petrel a bordo de sus vehículos. El incidente se produjo en una conocida zona de ocio de Petrel.

Los arrestados amenazaron a una mujer a la salida de la discoteca y su amiga, al ver que no podía ayudarla, se refugió junto a ella dentro de su coche. Los agresores golpearon el coche y llegaron a fracturar un de los cristales para dañar a la víctima, que huyó del lugar junto a su amiga en su vehículo.

"Los autores no creyeron que fuera suficiente con la primera agresión y no dudaron en montarse en su vehículo e iniciar una peligrosa persecución tras sus víctimas, poniendo en peligro no solo a éstas, sino a otros vehículos y peatones que circulaban en esos momentos por la vía pública", señala la Policía Nacional.

El cuerpo explica que, además, "durante la persecución, embistieron hasta en cuatro ocasiones el vehículo de sus perseguidas con el fin de sacarlas de la calzada, prolongándose la misma por espacio de al menos diez minutos por diversas calles de la población de Petrel".

Ante esta situación, las jóvenes víctimas, realizaron una llamada al teléfono de emergencias 112 para poner en conocimiento el suceso y a causa de un último envite terminaron accidentadas, chocando con los bajos de un edificio, lo que no fue suficiente para los agresores que "terminaron sacando a la fuerza por la ventanilla a una de las víctimas para, a continuación, agredirla con patadas y golpes, cesando en su actitud finalmente al tener conocimiento que los servicios policiales habían sido alertados".

La investigación de los agentes permitió recoger las pruebas necesarias para averiguar las identidades de los atacantes, cuatro varones y dos mujeres de nacionalidad española, de edades comprendidas entre los 19 y 25 años de edad que no tenían relación con las víctimas, lo que dificultó la operación.

Finalmente, el empeño de los investigadores consiguió poner al descubierto las identidades de los autores de tales conductas y se produjeron seis detenciones, cinco de ellas en la localidad de Elda y otra en la localidad de Sax. Las agredidas finalmente sufrieron lesiones de carácter leve y los vehículos empleados resultaron completamente siniestrados a raíz de los hechos acontecidos. Según las manifestaciones de ambas partes, el origen de los hechos vino por la petición de algunos de los agresores a que las víctimas les llevaran en vehículo hasta un lugar concreto y el desacuerdo de que estas se negaran. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de instrucción en funciones de guardia de Elda.