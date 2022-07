El Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid niega las acusaciones de la alcaldesa

Desde el Partido Alicantino Regionalista (PAR) niegan las acusaciones de la alcaldesa de Monforte del Cid, María Dolores Berenguer, que califica de "mentiras". Afirma que falso que “el Juzgado de Instrucción Número 1 de Novelda ha desestimado una querella por prevaricación" ella "por supuestamente apropiarse de la casa de una vecina en herencia”.

Según señala, "porque no existe todavía ninguna querella por ese motivo. Retamos a la alcaldesa a que deje de mentir y exhiba públicamente esa supuesta querella. Lo que ha hecho ese Juzgado es archivar provisionalmente una denuncia por prevaricación, no una querella".

"Si la alcaldesa no sabe distinguir entre querella y denuncia a pesar de las decenas de miles de euros gastados en asesores y abogados más vale que se vaya a su casa ilegítimamente heredada", añade su portavoz Santiago de Munck, citado por la alcaldes.

Y explica que esa denuncia fue interpuesta por Manuel Jesús Martínez Limiñana por “convocar un Pleno extraordinario el pasado 4 de noviembre sin incluir en el orden del día la recusación por mí formulada, ocultando así la misma y bloqueando sine die la tramitación de la documentación solicitada”.

En su comunicado, el partido habla del "talante autoritario y déspota de la alcaldesa comunista no admite crítica política alguna y, por ello, se envuelve en la bandera del victimismo y trata de hacerse pasar por una víctima de acoso. Es cierto que ella entiende mucho de acoso porque es su técnica habitual".

"No en balde -continúa- ella ha interpuesto con el dinero de los contribuyentes más querellas contra empleados municipales que cualquiera de sus antecesores, no en balde bajo su mandato las bajas de trabajadores municipales por ansiedad y depresión han batido todos los récords, así como las solicitudes de traslados a otros ayuntamientos. Su autoritarismo ha llegado al extremo de pedir ilegalmente a la policía local que realizase test de alcoholemia a trabajadores municipales al incorporarse a su puesto de trabajo por la mañana".

El escrito continúa afirmando que "no es ningún acoso denunciar en las redes sociales cómo se hizo con un importante patrimonio usando los servicios sociales. Se trata de un asunto político, no personal, porque requirió de la colaboración de unos Servicios Sociales costeados por los vecinos para proteger a los más vulnerables, no para esquilmarlos".

E insiste en sus acusaciones a la alcaldesa: "Metió a su madre, a su padre, a su hermano y hasta al perro a vivir en la casa de una anciana, Teresa Limiñana Boyer, con el pretexto de cubrir el servicio de asistencia domiciliaria".

"Todos vivieron a costa del dinero de la anciana -señala- como demuestran los extractos bancarios, la alcaldesa condujo personalmente en octubre de 2015 a la anciana ante un Notario de Aspe para que anulase su testamento de 1999 y otorgase uno nuevo nombrándola coheredera junto a su hermano, la mantuvieron aislada de sus sobrinos, mal atendida y finalmente tras año y medio heredaron, la alcaldesa y su hermano, dos viviendas y decenas de miles de euros, quedándose incluso con un depósito de cerca de 40.000 euros que un sobrino había depositado en la cuenta de su tía".

"Y todo ello con la pasividad inducida de los servicios sociales del Ayuntamiento que durante ese período no emitieron ni uno solo de los informes a los que estaban obligados por ley, ni visitaron a la anciana y, además, tras más de 200 días de espera y denuncias antes el Síndic de Greuges entregaron al sobrino denunciante un expediente a todas luces falsificado sobre la citada anciana", agrega.

"Son hechos, no difamaciones, sobre los que la alcaldesa y toda la corporación que la encubre deben dar una respuesta y explicaciones a la ciudadanía. Son hechos ignominiosos y repugnantes que ponen en la picota a los Servicios Sociales Municipales, sujetos pasivos, a la alcaldesa y a sus encubridores, sean políticos o medios de comunicación", insiste el Partido Regionalista Alicantino.

"La alcaldesa trata por todos los medios de desviar la atención de su trayectoria mezclando temas y remontándose por ejemplo a la querella que el Pleno acordó interponer contra la anterior alcaldesa y el anterior secretario", añade.

Por otro lado, de Munck y su partido afirman que la alcaldesa falta a la verdad cuando dice que “el pleno de Monforte votó favorablemente de manera casi unánime a excepción de algunos concejales díscolos del Partido Popular rompiendo, de este modo, la disciplina de voto a finales de 2017. Basta leer las actas que no fue así".

"Tampoco es acoso, sino el cumplimiento de la obligación de cualquier grupo de la oposición, denunciar ante los tribunales de Justicia los presuntos actos de corrupción de su Gobierno Municipal. Y eso ha hecho el PAR presentando una denuncia sobre el convenio que suscribió la alcaldesa con la empresa que acababa de contratar a su marido para que dicha empresa pudiera conectarse a las infraestructuras del Polígono Las Norias por un precio ridículo".

"Con el resultado -continúa el escrito- de la pérdida de más de 1.200.000 euros para el Ayuntamiento y una revalorización de los suelos de dicha empresa de más de 4 millones de euros. Prueba de que no es un simple acoso es que hace dos meses el juzgado de Novelda que lo instruye ha pedido a la Agencia Valenciana de Antifraude que se persone en la causa".

Sigue los temas que te interesan