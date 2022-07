Tres nuevos referentes del cine español se incorporan la Paseo de las Estrellas del Albir en l'Alfàs

Tres nuevas estrellas lucen en el Paseo de las Estrellas de l’Albir, dedicadas a los tres Faros de Plata del 34 Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs. Un paseo, "mejor que el de California", según manifestaciones del periodista de la Sexta, Quique Peinado, realizadas recientemente en el programa Zapeando, y que anoche hacía suyas el auditorio de la Casa de Cultura.

Anoche en l’Alfàs, con el homenaje a tres imprescindibles del séptimo arte, Santiago Segura, Ángeles González Sinde y Enrique Cerezo, comenzaba el 34 Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi, en una gala inaugural plena de estrellas, mucho humor, con el monologuista del Club de la Comedia Dani Delacámara como maestro de ceremonias.

Una gala que contó también con el número musical que nunca falta, en esta ocasión con aires hawaianos alfasinos a cargo de la actriz Cristina Gallego acompañada de su ukelele.

Una velada divertida que comenzaba con el reconocimiento del director del Festival de Cine, Luis Larrodera, al periodista, locutor y presentador de televisión, Quique Peinado, por su defensa a ultranza de l’Alfàs del Pi en el programa de la Sexta Zapeando. El alcalde de l’Alfàs, Vicente Arques, entregaba el título de Embajador Honorífico del Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs al sorprendido comunicador que se reafirmaba en todo lo dicho.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, aprovechaba para reivindicar el Festival de Cine como el evento de mayor promoción turística del municipio, agradecía el apoyo de las instituciones privadas y públicas, especialmente Diputación, y se dirigía a los galardonados como los auténticos protagonistas, vinculados estrechamente, tras esta divertida pero fundamentalmente emotiva gala, a la historia del municipio.

Ángeles González-Sinde con su Faro de Plata.

La guionista y directora española Ángeles González Sinde, que acaba de estrenar su último largometraje El Comensal basado en la novela homónima de Gabriela Ybarra, y que este domingo se presenta en el Cine Roma a las 20.00 horas, ha sido la primera galardonada en subir al escenario, a recoger el Faro de Plata de manos de la actriz Pilar Castro y la periodista Mariola Cubells, quienes desde el atril han destacado su trayectoria profesional.

“Que bien que estemos aquí celebrando en l’Alfàs el cine con mujeres como Ángeles y como Pilar Castro. A mí me encantarían más voces con ese sosiego, con esa capacidad para contar las emociones pequeñas y esa paz que destila siempre cuando habla de sus propuestas y con esa lucidez característica suya”.

La cineasta y exministra, discreta, agradecía el Faro de Plata “me sorprendió mucho cuando me propusieron para este premio porque me parecía que todavía no he llegado, no he hecho esa película que quiero hacer, pero tal vez ese es el motor que nos hace seguir haciendo películas, seguir persiguiendo a los productores y seguir convenciendo a los actores porque no terminamos de llegar al nivel de excelencia”.

González Sinde conoce bien l’Alfàs y toda la comarca, y ha agradecido al Ayuntamiento la defensa del Festival de Cine, y a la familia Iborra, “que empezó esta historia y mantiene el Cine Roma, en los inviernos, el salvavidas donde uno viene a refugiarse y ver ese buen cine, y gracias a mi familia de la que no suelo hablar en público”.

Enrique Cerezo con su Faro de Plata.

El productor y distribuidor cinematográfico Enrique Cerezo, más conocido por ser presidente del Atlético de Madrid desde 2003, atesora una buena colección de hitos cinematográficos, y ha sido el segundo homenajeado de la noche. La periodista Yolanda Flores y el productor Alejandro Ibáñez, han sido los encargados de glosar su otra cara menos conocida y muy valiosa de recuperación, conservación y difusión de nuestro cine.

“No voy a destacar la intachable carrera de productor ni todo lo que ha hecho Enrique por el cine, sino el maravilloso ser humano que es, una persona gran amiga de sus amigos”, palabras cariñosas del hijo de Chicho Ibáñez Serrador para el empresario Enrique Cerezo, quien reacciona agradecido, “gracias Luis, gracias alcalde, gracias a esta magnífica ciudad que hoy me reconoce años de trabajo, afortunadamente en lo que más me gusta el cine”.

Una herramienta eficaz para aprender y entretenerse, defiende el productor cinematográfico, que reconoce estos dos años duros causados por la pandemia, reivindicando el papel del cine para aprender, soñar “y vivir donde nunca has estado”, añadió.

Santiago Segura con su Faro de Plata.

El director, guionista y actor cinematográfico Santiago Segura, a punto de estrenar la tercera parte de su exitosa saga familiar Padre no hay más que uno 3, ha recogido el merecido Faro de Plata, emblema del Festival de Cine de l’Alfàs, entregado por la guionista y actriz Marta González y el actor, humorista, imitador y guionista José Mota, quienes han echado mano de la ironía y el humor sobre su compañero y amigo homenajeado.

“La única persona que conozco que habla de ti peor a tu cara que a tus espaldas, porque ama la verdad”, espetaba un divertido José Mota al hilo de una gala que ha apostado fuerte por la risa y el humor, magníficamente conducida por Dani Delacámara. Tono al que se sumaba Marta González “conocí a Santiago Segura hace seis años y hemos escrito juntos seis películas y me cambió la vida para mal”.

Santiago Segura he hecho gala de su dominio de la comunicación, sin duda todo un fenómeno mediático querido y reconocido por el público. “Gracias por vuestra innecesaria presencia”, respondía el homenajeado a las palabras de José Mota, “uno de mis mejores amigos”, y sobre Marta González “es cierto que soy muy disperso y sin Marta no hubiera podido escribir seis guiones en seis años”.

Por cierto a Segura le conforta que su estrella vaya a estar tomando el sol en el Paseo de las Estrellas de l’Albir en l’Alfàs del Pi. Y muy bien acompañada por Ángeles González Sinde “quien antes ha dicho una cosa que me ha sorprendido y es que ella siempre se siente como que no ha llegado a la meta, pues te digo que Una Palabra Tuya es una de las películas que más me ha emocionado. Estoy muy feliz de estar a tu lado en el Paseo de la Playa de l’Albir. Y de Enrique Cerezo, que es verdad que ama tanto al cine, que se lo ha quedado todo… no solo es acaparador, lo cuida, lo mima, lo restaura y lo promociona, y eso no lo hace nadie”.

Gala de risas conducida por Dani Delacámara que ha derrochado en todo momento un magnífico sentido del humor, y ha conseguido contagiar las risas y las buenas vibraciones entre el patio de butacas, ante un público entregado a la magia del cine.

[L'alfàs, 34 años de alfombra roja]

Sección oficial

Durante la gala se ha hecho especial referencia a la sección oficial de cortometrajes, la única a concurso. Este año se han presentado 921 cortos, y como novedad se incrementa la partida de premios con 500 euros más, que se van a destinar a producciones hechas y dirigidas íntegramente en la Comunitat Valenciana. En total son 8.000 los euros en premios que concede el Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs en su trigésimo cuarta edición.

La Casa de Cultura proyectará a partir de este lunes 4 de julio, todas las tardes desde las 18.00 horas no solo los cortos seleccionados sino también cortos que han quedado fuera de concurso.

En esta edición, por la alfombra roja han desfilado acompañando a los Faros de Plata entre otras personalidades, las actrices Cecilia Gessa, Cristina Gallego, Paloma López, Cristina Alcázar, el crítico de cine Augusto González el diseñador gráfico Chechu León, las periodistas Cristina Delgado y Mariola Cubells o la productora Nuria Cidoncha.

Tras la gala, se abren las cuatro sedes del Festival de Cine. El Cine Roma, el Museo de la Villa Romana, y el cine al carrer en les Escoles Velles, además de la Casa de Cultura centrada este año en la proyección, todas las tardes, de cortometrajes. Cuatro sedes de cine donde se podrán ver durante toda la semana buenas películas, a precios populares, y por supuesto cortometrajes.

