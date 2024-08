La magistrada Virtudes López Lorenzo, pregonera de la Fiestas de Moros y Cristianos de Villena

Virtudes López Lorenzo, magistrada de la Audiencia Provincial de Alicante, ha sido nombrada pregonera de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, por lo que será la encargada de anunciar el inicio de las celebraciones el 5 de septiembre desde el balcón del Ayuntamiento.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha desvelado este jueves el nombre de la pregonera, en la que es "una de las sorpresas más esperadas" de las fiestas. "Es una mujer a la que admiro y la que le tengo que agradecer que haya aceptado esta responsabilidad", ha resaltado el primer edil, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Desde pequeña formó parte de las fiestas, fue Estudiante, y guarda grandes momentos de su infancia junto a su familia, que sigue formando parte de nuestros Moros y Cristianos. Una mujer que sigue estrechamente ligada a Villena, pese a que por motivos profesionales se marchara hace años y que se está planteando volver de alguna manera. Es un honor para nosotros que sea ella quien pregone nuestras fiestas por su amor Villena y su trayectoria", ha remarcado Cerdán.

Por su parte, la pregonera ha destacado que, cuando le llamó el alcalde, no se lo podía imaginar. "Es tanta responsabilidad y la ilusión. En cada ciudad en la que he vivido me he llevado cosas, pero Villena es donde he vivido una de las etapas más bonitas de mi vida, a Villena le debo todo", ha expresado.

"Soy juez por los valores que me ha enseñado la ciudad y la gente de Villena. El sentido de la justicia unido a la solidaridad, integración, empatía, la alegría de compartir, el amor de la familia. Mi pregón será muy emotivo y para ello estoy preguntando a personas de otras edades, sensibilidades o situaciones, pues soy consciente de que es difícil llegar a tanta gente como la que forma la fiesta, pero voy a poner mi corazón para que así sea", ha sostenido López.

Por su parte Paco Rosique, presidente de la JCF, ha expresado que con este anuncio ya tienen todos los elementos de la fiesta y están en "el punto de partida". Ha felicitado a la pregona y le ha deseado que disfrute mucho de Villena y sus Moros y Cristianos.

En la misma línea, el concejal de Fiestas, Pepe Ferri, se ha unido a las felicitaciones y se ha mostrado "seguro de que será un pregón emotivo y sincero". "Estamos deseando escucharlo", ha resaltado.

La magistrada

Virtudes López estudió en el Colegio de las Hermanas Carmelitas de la Encarnación y el Instituto Hermanos Amorós de Villena, para después licenciarse en Derecho en la Universidad de Alicante y aprobar las oposiciones a judicatura que le llevarían por diferentes juzgados de la Comunitat Valenciana.

A primeros de noviembre de 1999 obtuvo la Presidencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, con 37 años, siendo la persona más joven que alcanza tal categoría en la jerarquía judicial. Entre otros hitos de su carrera destaca el haber presidido los dos primeros macro-juicios, por su envergadura y duración, de la provincia de Alicante, el llamado 'Caso Ardystil' y el 'Caso del Marjal de Pego'.