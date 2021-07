Desbandada el día de la vacunación ¿Por qué más del 80% de los jóvenes de Elda no acudió a su cita?

De 5.600 personas citadas para vacunarse el pasado lunes 19 de julio en Elda, solo acudieron a su cita 970 personas, es decir, el 83% no fue. Con edades comprendidas entre los 30 y 39 años, la directora de Atención Primaria del Departamento de Salud de la localidad, Milagros Jucarella, denunciaba esta 'desbandada' en Tele Elda.

"Es una sensación muy desagradable", confesaba. "El personal está en el centro para atender a estas personas, muchas veces han tenido que hacer un segundo turno para poder atender PCR y otras cosas en el centro de salud, y están cruzados de brazo porque la gente no acude, la verdad es que es difícil de asimilar", señalaba visiblemente molesta.

Por último, Jucarella reconocía que la negativa a vacunarse se la están encontrando más entre la gente joven: "Sí que es cierto que los mayores de 50 están vacunados del 96 a 98% y va decreciendo conforme baja la edad", concluía.

¿Por qué se ha dado esta situación?

El Español De Alicante ha preguntado directamente a la gerente del departamento eldense para tratar de averiguar qué ha pasado. Vicenta Tortosa ha explicado que "no se trataba de una citación normal", sino de lo que llaman "una repesca", es decir, de gente que había sido citada anteriormente y no había acudido.

"Es un porcentaje variable en función de los departamentos", responden fuentes de la conselleria de Sanidad. "En todo caso, siempre se hacen repescas desde Primaria o con citas a puntos de vacunación para aumentar las coberturas todo lo posible", añaden.

De todas formas, que solo acudiera un 13% de las personas citadas sigue siendo un porcentaje muy bajo, algo que reconoce Tortosa: "es que hay gente que no se quiere vacunar". A este respecto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también se refirió a mediados de semana -cuando anunció las nuevas restricciones en la Comunitat- al insistir, una vez más, en la efectividad de las vacunas.

Otro de los motivos que podrían explicar la ausencia de jóvenes para vacunarse es que no les llegara la citación por sms, como han denunciado varios en redes sociales. "Aquí hay gente a la que no le ha llegado el mensaje de texto", afirma un joven de Elda consultado por este periódico, "y que se han enterado solo cuando se han descargado la app" de Sanitat.

"Es cierto que hay jóvenes que o no leyeron el sms o que no les llegó", apostilla Vicenta Tortosa, "pero por eso insistimos en que, ante la duda de que sus datos no son correctos, deben acudir a su centro de salud para que los actualice Sanidad", recomienda la gerente del departamento de Salud de Elda.

