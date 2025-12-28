La Policía Nacional de Elche detiene a dos mujeres por simular ser víctimas de un robo con violencia

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos mujeres, de 53 y 48 años, acusadas de sendos delitos de apropiación indebida y simulación de delito, después de que ambas denunciaran falsamente haber sufrido robos con violencia. Las investigaciones posteriores permitieron comprobar que los hechos nunca ocurrieron tal y como ellas los describieron y que, en realidad, se trataba de intentos por justificar la pérdida de sus pertenencias.

El primer caso se remonta a la denuncia presentada por una mujer que acudió a la Comisaría de Elche para afirmar que había sido víctima de un asalto en plena vía pública. Según su testimonio, un hombre la habría abordado por la espalda, colocándole un objeto punzante en la zona lumbar mientras le exigía que le entregara el monedero. Su relato detallaba incluso el lugar y la hora del supuesto ataque, lo que llevó a la Policía a iniciar una investigación para localizar al presunto autor del robo.

Sin embargo, las pesquisas del Grupo 1º de Investigación de la Brigada de Policía Judicial pronto revelaron contradicciones en su versión. Tras reconstruir los movimientos de la denunciante el día del supuesto asalto, los agentes descubrieron que no había existido tal agresión. La cartera fue recuperada en un restaurante de la ciudad donde la mujer había comido horas antes.

La propietaria del establecimiento había encontrado el monedero olvidado en una de las mesas y lo guardó con la intención de devolverlo a su dueña. El hallazgo permitió desmontar el falso testimonio que la denunciante había presentado como un violento robo.

El segundo caso implicó a otra mujer que aseguró haber sido víctima de un robo mientras trabajaba en un establecimiento abierto al público. En su versión, un hombre habría entrado al local, la amenazó con un arma blanca y le arrebató el teléfono móvil. Según relató, el asaltante huyó rápidamente sin llevarse la recaudación.

No obstante, al analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad y tomar declaración a testigos, los agentes comprobaron que los hechos narrados no se correspondían con la realidad. En el momento del supuesto asalto había otras empleadas y clientas en el interior, y ninguna escuchó ruidos ni vio a ningún individuo armado. Además, se constató que no se realizó ninguna llamada al teléfono de emergencias 112, pese a que la denunciante dijo haberlo hecho inmediatamente después.

Ante la evidencia de los hechos, ambas mujeres fueron detenidas y puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Elche, acusadas de simulación de delito, además de un posible delito de apropiación indebida. La Policía Nacional recuerda que presentar una denuncia falsa constituye un delito tipificado en el Código Penal.

Este tipo de actuaciones, además de movilizar recursos públicos innecesariamente, pueden suponer un segundo delito de estafa si se utiliza la denuncia para reclamar la compensación de un seguro. Los agentes insisten en que la simulación de delitos, un comportamiento más habitual de lo que parece, no solo resta credibilidad a las verdaderas víctimas, sino que conlleva consecuencias legales graves para quienes pretenden aprovecharse del sistema judicial.