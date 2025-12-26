Carlos González anuncia su retirada política: "Me voy con el orgullo de haber representado al PSOE y a Elche"

Carlos González ha anunciado este viernes su retirada de la política municipal y la renuncia a su acta como concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Elche.

El exalcalde ilicitano da así por cerrada su etapa institucional para volver de lleno a la abogacía, una decisión que adopta, según ha señalado, con la satisfacción de haber contribuido a mejorar la vida de los vecinos de la ciudad.

El que fuera alcalde de Elche durante ocho años, entre 2015 y 2023, ha realizado el anuncio en una comparecencia pública acompañado por el portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez, y por el secretario general del PSPV-PSOE en Elche y diputado nacional, Alejandro Soler.

González ha explicado su marcha desde la "serenidad" y la "normalidad democrática", convencido de que su recorrido político ha concluido. A su juicio, se trata de un paso meditado y compartido con su entorno político más cercano.

En ese sentido, ha subrayado que abandona el Ayuntamiento como llegó, arropado por sus compañeros y con el orgullo de haber representado al PSOE y de haber servido a la ciudad que le vio nacer, además de haber sido el quinto alcalde socialista de Elche desde la restauración democrática de 1979.

Según la Agencia EFE, González ha recalcado que se va con la satisfacción de "dejar un legado positivo, que en buena medida alimenta esta legislatura y que sigue marcando el ritmo de la ciudad".

También con la tranquilidad de haber priorizado la convivencia frente al conflicto y la crispación, de haber respetado y haber hecho respetar a la oposición y de haber antepuesto los intereses de la ciudad a los del partido cuando ha sido necesario, ha dicho González, que fue diputado nacional antes de ser alcalde de Elche.

“Ha sido un honor representar al PSOE, gobernar esta ciudad, ser su alcalde ocho años y servir a Elche y a los ilicitanos”, ha manifestado González, quien será sustituido en el consistorio por Miguel Serna, graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, jefe de gabinete con González, militante con más de 30 años de trayectoria y actualmente profesor de Formación Profesional en el IES Misteri d’Elx.

Por su parte, Díez ha agradecido toda la labor realizada por González tanto como alcalde como en la oposición, “dándonos consejos y experiencia, cuestiones que Carlos seguirá aportando ahora fuera del ayuntamiento”.

Ha destacado que González ha sido el alcalde de la gran transformación del centro histórico con la peatonalización de la plaza de Baix y la Corredora, el alcalde del escudo social en los peores momentos de la pandemia y el alcalde de la modernización de los colegios con el Plan Edificant, entre otras actuaciones importantes.