Pablo Ruz estalla contra los "fallos del sistema" tras el doble crimen en Elche: "Los presuntos autores son reincidentes"

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ante la vivienda en la que han ocurrido los hechos.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha mostrado su indignación y profunda preocupación tras el asesinato de dos personas en una pedanía ilicitana, un suceso que ha conmocionado a la ciudad y que vuelve a situar el foco en la ocupación ilegal de viviendas y en la respuesta del sistema judicial.

El doble crimen ha tenido lugar en un chalet de la pedanía de La Marina, donde dos hombres de nacionalidad alemana fueron presuntamente apaleados hasta la muerte. Una tercera víctima, también alemana, logró salvar la vida y permanece ingresada en el Hospital General Universitario de Elche.

Los presuntos autores, dos okupas de origen polaco, fueron detenidos tras cerca de 20 horas de operación y negociaciones en el interior de la vivienda, según adelantaba esta tarde EL ESPAÑOL.

En una comparecencia marcada por la gravedad de los hechos, el alcalde ha comenzado su intervención respetando el secreto de sumario, aunque ha considerado imprescindible realizar una valoración política de lo ocurrido.

Ruz ha revelado que "los presuntos autores son reincidentes" y que contaban con antecedentes muy recientes.

Según ha explicado, habían sido detenidos con anterioridad por la Policía Local y la Guardia Civil, pero quedaban en libertad poco después. Para el regidor, esta situación evidencia que se trata de una tragedia que podía haberse evitado.

Ruz ha calificado de "gravísimo" y de "escándalo" que estas personas regresaran a la calle tras las detenciones previas. A su juicio, esta reincidencia "se ha llevado por delante la vida de dos personas", lo que demuestra que "las leyes hacen aguas".

Críticas a la laxitud de la ley

El alcalde ha ido más allá y ha señalado no solo a la normativa vigente, sino también a "los responsables de que las leyes se cumplan". En su opinión, lo sucedido es una prueba clara de "la laxitud de la ley" y de un sistema que no protege adecuadamente a las víctimas ni a los propietarios.

Ruz ha insistido en que los hechos son "inmorales" y que ponen de manifiesto unos fallos estructurales que, asegura, ya no se pueden seguir ignorando.

Un intento de ocupación

En relación con el móvil del crimen, el primer edil ha confirmado que el origen del conflicto fue un "intento de ocupación de la vivienda".

La Policía Local había intervenido en ese mismo chalet en tres ocasiones desde finales de octubre, deteniendo a los okupas, aunque estos quedaban en libertad de forma casi inmediata.

El inmueble, propiedad de unos ciudadanos alemanes que se encontraban fuera de España, había sido alquilado a una mujer que pretendía pasar las fiestas navideñas en Elche.

Según el relato de los hechos, dos amigos de los propietarios acudieron al chalet para evitar una ocupación, como hacían habitualmente, y se produjo un enfrentamiento que terminó de forma fatal.

Oficina antiokupación

Ante este escenario, Ruz ha reafirmado su compromiso de impulsar una oficina 'antiokupación' en Elche. El alcalde ha defendido con contundencia que "la propiedad privada es sagrada" y ha reclamado un cambio legislativo que proteja al propietario y "no al delincuente que ocupa una vivienda".

Para el regidor, la ley actual genera indefensión y favorece situaciones de riesgo que pueden acabar, como en este caso, con consecuencias irreparables.

Elogios a la policía

Durante su intervención, Ruz ha agradecido el trabajo de las fuerzas de seguridad, asegurando que Elche cuenta con "la mejor policía de España" y destacando su "profesionalidad, rigor y entereza" al tratar de evitar un "fatal desenlace".

Sin embargo, el tono ha cambiado al referirse al Gobierno central. El alcalde ha denunciado la "absoluta soledad" del Ayuntamiento y de la Policía, criticando que ni el subdelegado ni la delegada del Gobierno se hayan puesto en contacto con él tras lo ocurrido.

Ruz ha contrastado esta actitud con la del Conseller, quien sí le llamó desde el primer momento para ofrecerse como "responsable de la seguridad de la Comunitat Valenciana". El alcalde ha concluido exigiendo cambios urgentes ante unos fallos del sistema que considera ya indiscutibles.