Se viraliza en redes el vídeo de una detención en Elche: "Tiene sangre en la cabeza"

"Matones con placa". Las redes sociales se han llenado de comentarios en torno al video de una detención de un hombre en Elche. En él, se puede ver como varios agentes de la Policía Nacional, entre ellos dos secretas, reducen a un joven, y le propinan varias patadas en la cabeza, mientras está tirado en el suelo.

Uno de los agentes, que no va uniformado, lleva una pistola que rápidamente se guarda entre la ropa mientras las chicas que están grabando desde la ventana de una vivienda gritan que se detengan, y los avisan de que están siendo grabados. "Que te calles la puta boca", contesta el agente que sostiene la pistola refiriéndose a las chicas que están capturando las imágenes.

Al pasar un rato aparece otro joven en escena, que parece tratar de ayudar al hombre que yace en el suelo. Sin embargo, no tarda en ser reducido también por la Policía. Aunque no se sabe con seguridad si está o no involucrado en el suceso. "Tiene sangre en la cabeza puede ser que lo hayan matado", describe una de las autoras del vídeo el estado del detenido.

[Detenido en Alicante el autor de la pelea que ha terminado con la muerte de un joven en una discoteca]

Los coches de la Policía no paran de llegar a la calle Pedro Moreno Sastre. Y es cuando las jóvenes deciden llamar a una ambulancia preocupadas por el estado del chico, que parece estar inconsciente en el suelo, mientras otro de los policías está sobre él.

Al rato se acerca una tercera persona, que dice ser el hermano del detenido, pero rápidamente uno de los agentes, que no lleva el uniforme, le hace una llave y lo tira al suelo para tratar de retenerlo. Según describen las testigos, hasta 5 coches y al menos 13 policías se acercan hasta el lugar de los hechos. Entre ellos, un coche de la Policía Local de Elche.

El detenido llevaba consigo dos bolsas con varios objetos dentro, que podrían haber sido la causa de la detención. "Estaba robándole", dice una de las testigos. Aunque por el momento no se sabe el motivo real de la detención ni que habría llevado a estos policías a actuar de esta manera.

Piden difusión

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 丂卂ᐯ卂Ꮆ乇 (@bryannnruizzz)

El hermano del detenido ha compartido en sus redes sociales el vídeo completo de la detención, pidiendo a otros usuarios que lo difundan también. En la publicación de Instagram denuncia la actuación de los agentes y explica que su hermano fue detenido por error. "El motivo por lo cual le hacen eso es porque le han acusado de algo que no ha hecho y tenemos pruebas y testigos", describe.

Por el momento, la Policía no ha emitido ningún comunicado oficial. En cuanto a la familia del detenido, nos hemos puesto en contacto con ellos, pero no han querido dar explicaciones a los medios hasta "hablar con nuestros abogados". El vídeo ya acumula más de 147 K visitas y casi 400 comentarios en Instagram.

Sigue los temas que te interesan