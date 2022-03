PP exige a Puig que salde la "deuda histórica" de 43 millones de euros con la llegada del Tram a Elche

El presidente del PP de Elche, Pablo Ruz, ha reclamado este viernes al jefe del Consell, Ximo Puig, que el TRAM llegue al municipio ilicitano para "empezar a saldar" la "deuda histórica" de 43 millones de euros que la Generalitat, según sostiene, debe a los ilicitanos por el pago de los terrenos de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

Así lo ha señalado Ruz con motivo de la visita que hoy ha hecho Puig al Parque Empresarial de Elche para participar en la jornada sobre los retos y oportunidades de la política comercial del calzado en España, a la que también ha acudido la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto.

Ruz ha afirmado que el tranvía es un medio de transporte "sostenible", que "vertebra" la provincia, y de ahí la importancia de que llegue a Elche para conectarla con Alicante y el Parque Empresarial.

También ha destacado su funcionalidad con los miles de ilicitanos que cada día se desplazan a trabajar a este gran complejo empresarial ubicado en la pedanía ilicitana de Torrellano.

Según Ruz, es el momento de que Puig "cumpla" con Elche, y salde la "deuda histórica" de 43 millones de euros. De esta forma, ha dicho, el tranvía es "imprescindible" y la "mejor forma de empezar a saldar la deuda" que, según ha asegurado, el presidente de la Generalit "asumió”.

"Somos la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana y contamos con un Parque Empresarial de referencia internacional con empresas que generan miles de empleos y con trabajadores que reactivan la economía ilicitana. Es momento de cumplir con una reivindicación justa y necesaria para todos", ha remarcado.

🚊Exigimos a Puig que ponga en marcha el TRAM en Elche con los 43 millones que nos adeuda.



Una infraestructura sostenible que una Elche con el Parque Empresarial y que sirva para que miles de ilicitanos puedan desplazarse a trabajar pic.twitter.com/ahm6eRMgNB — Pablo Ruz Villanueva (@PabloRuzV) March 25, 2022

"Hoy es el momento de decirle a Puig que la inversión necesaria con esos 43 millones de euros es el TRAM, que llega a Alicante y ahí termina. Queremos que el TRAM llegue a Elche para conectar Alicante con el Parque Empresarial con nuestra ciudad", explica la cara visible de los 'populares' en Elche.

Ruz da tres razones principales para la construcción de esta infraestructura. "La primera la sostenibilidad, la vertebración del área funcional Elche-Alicante y en tercer lugar por los miles de ilicitanos que se desplazan todos los días al Parque Empresarial y que actualmente no disponen de otro medio que no sea su vehículo particular".

"Llega el momento de cumplir con Elche", insiste Pablo Ruz en un vídeo que ha colgado en su perfil de Twitter.

