El 'baile' de Iceta con la cesión de la Dama a Elche, pasa "no ser partidario" a mostrarse "receptivo"

A la espera de la reunión solicitada por el alcalde de Elche, Carlos González, con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, desde hace meses para tratar la cesión de la Dama, el municipio ilicitano se consuela ahora con la declaración de intenciones que ha mostrado el político catalán con el president de la Generalitat Valenciana en un encuentro este jueves.

Según Ximo Puig, en declaraciones posteriores, Iceta "se ha mostrado receptivo" a la cesión temporal del busto ibérico, afincado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Unas declaraciones que chocan que con las realizadas por el mismo ministro hace dos semanas cuando venía a decir lo contrario: "No me quiero comprometer" o "no somos muy partidarios de poner en riesgo algunas piezas", aseguraba entonces.

En cambio, ahora, algo parece haber cambiado. “Esta es la primera reunión que he podido mantener con el ministro de Cultura. Hay un espacio general de cooperación que tenemos que reafirmar. El Ministerio de Cultura tiene que salir necesariamente de Madrid y esta es una política de desconcentración que nosotros queremos defender”, ha señalado el president tras la reunión ha tenido lugar en la mañana de este jueves en la capital de España para abordar diferentes cuestiones de relevancia para la Comunidad Valenciana.

Entre otros asuntos relativos al Museo de Bellas Artes de Valencia o el Palau de les Arts, Ximo Puig ha indicado que “he abordado la petición desde la Comunidad Valenciana de que sea cedida durante seis meses la Dama de Elche y que realmente sirva para proyectar desde Elche todo lo que ha significado el arte ibérico. Ahí el ministro se ha mostrado receptivo y están estudiando todas las consideraciones de carácter técnico que, evidentemente, estamos convencidos de que hay que hacer al tratarse de una obra de esta magnitud”.

Se da la circunstancia de que, ya sea por error o por otras cuestiones, el presidente valenciano se ha referido a una cesión de seis meses, en contra de la que ha venido defendiendo el Ayuntamiento de Elche de un año.

Un ayuntamiento que sigue firme en su pulso al ministerio para que venga en 2022 coincidiendo con el 125 aniversario de su hallazgo en el yacimiento arqueológico de La Alcudia, tal como ha señalado recientemente el alcalde, "con el fin de que sirva de palanca para la reactivación económica y para colmar los anhelos de los ilicitanos e ilicitanas". La última cesión de la Dama se produjo en 2006 y recibió más de 400.000 visitas. Con la posible cesión el próximo año se espera alcanzar el millón de visitantes, siempre según el primer edil ilicitano.

Sigue los temas que te interesan