Estos son los 8 puertos de Alicante en el top 50 nacional favoritos para los aficionados

La provincia de Alicante ha vuelto a demostrar que su liderazgo turístico no es fruto de la casualidad, sino de una capacidad innata para conectar con el público, esta vez en el competitivo escenario de las pantallas de los móviles. El reciente informe elaborado por el Observatorio de Marinas y Puertos así lo confirma: la extraordinaria presencia e influencia digital de las instalaciones náutico-deportivas de la Costa Blanca, que han logrado posicionar a ocho de sus puertos en el prestigioso listado de los cincuenta más influyentes de toda España.

Este estudio, que toma como referencia el volumen de seguidores en Facebook e Instagram, no hace sino confirmar que el modelo mediterráneo alicantino ha sabido entender mejor que nadie las reglas del juego de la denominada Comunicación Azul, proyectando una imagen que va mucho más allá del simple amarre de embarcaciones para vender un estilo de vida completo.

A la cabeza de este despliegue provincial se sitúa Marina de Dénia, una infraestructura que no solo lidera a nivel local, sino que ha conseguido una espectacular octava posición en la clasificación nacional. El éxito de esta instalación radica en haber transformado su espacio en un punto de encuentro dinámico donde conviven la náutica de recreo, la gastronomía de alta calidad, el ocio familiar y las actividades deportivas gracias a las sinergias de su propio centro náutico.

Esta diversificación temática nutre de forma constante sus canales digitales, atrayendo tanto a navegantes experimentados como a turistas que simplemente buscan disfrutar de un atardecer junto al mar. Es este enfoque aspiracional y abierto al ciudadano el que le permite competir de tú a tú con las grandes marcas del lujo balear y andaluz que copan los primeros puestos del ranking nacional.

Sin embargo, el verdadero músculo de la provincia de Alicante se hace evidente en la densidad de su representación a lo largo de toda la tabla, donde se equilibra de manera perfecta la marina de orientación turística con el club náutico de hondo arraigo social. Instalaciones emblemáticas como el Club Náutico de Altea y el Real Club Náutico de Torrevieja demuestran que las asociaciones sin ánimo de lucro también pueden ser potencias de la comunicación moderna.

En Altea, la belleza natural de su bahía y un firme compromiso con el deporte federado y el medio ambiente generan un contenido visualmente idílico que cautiva a miles de usuarios. Por su parte, Torrevieja explota con maestría la diversidad de sus secciones deportivas, donde disciplinas tradicionales como el remo y la vela ligera comparten protagonismo en la red con modalidades tan vistosas y comunitarias como el dragon boat, creando un sentimiento de pertenencia que traspasa lo digital.

La historia de la provincia también juega un papel fundamental en este éxito digital, como lo demuestra el Real Club de Regatas de Alicante. Con más de un siglo de trayectoria a sus espaldas, la entidad de la capital ha sabido trasladar su peso institucional, su tradición en la alta competición y su fuerte arraigo urbano al lenguaje de las redes sociales, demostrando que la veteranía y la modernidad pueden caminar de la mano.

Esta misma fórmula de estabilidad y dinamismo es la que sostiene en la segunda mitad de la tabla a entidades de la talla del Club Náutico Moraira y el Club Náutico El Campello, dos claros ejemplos de cómo los puertos de escala municipal o comarcal logran construir comunidades virtuales extraordinariamente fieles gracias a una oferta de servicios náuticos impecable y a una vinculación estrecha con la vida social de sus respectivos municipios.

El broche de oro a esta presencia masiva en el mapa náutico español lo ponen el Real Club Náutico Dénia y Marina Alicante. El primero ha visto reforzada su visibilidad en el último año gracias a la espectacularidad de grandes eventos de la alta competición como la Olympic Week de la Comunitat Valenciana, que convierte sus perfiles sociales en un hervidero de imágenes de alto impacto deportivo.

El segundo, ubicado en pleno corazón de la capital provincial, se consolida como un puerto netamente urbano que aprovecha su imponente espejo de agua y su capacidad para albergar embarcaciones de gran eslora para proyectar una imagen comercial y de ocio que resulta irresistible para el algoritmo de las plataformas más visuales.