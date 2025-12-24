Alicante se consolida como destino de congresos: el Convention Bureau dispara el interés internacional

Alicante ha dado un salto cualitativo en su posicionamiento como destino de turismo de congresos y reuniones tras su presencia este año en la IBTM World de Barcelona, una de las ferias MICE más importantes del mundo, según ha podido saber este diario. La participación del Alicante Convention Bureau (ACB), integrado en el Patronato de Turismo Alicante City&Beach, se considera “altamente positiva y estratégica” por el impacto en visibilidad y generación de contactos de negocio en una ciudad que ve crecer sus cifras de empleo.

El ACB acudió a finales de noviembre a Barcelona bajo el paraguas de Turisme Comunitat Valenciana, pero reforzando una identidad propia de ciudad media competitiva frente a grandes metrópolis, con buena conectividad aérea, planta hotelera sólida y una oferta experiencial que va de los auditorios a la gastronomía mediterránea.

Durante los tres días de feria, el equipo de Alicante celebró más de 30 reuniones profesionales B2B con agencias y compradores internacionales, una cifra que se interpreta internamente como un “indicador claro” de interés real por el destino. Entre los mercados con mayor dinamismo destacan Escandinavia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, junto a otros emisores como el hispanoamericano o el polaco, que ven en Alicante una alternativa competitiva.

La demanda se orienta, según las mismas fuentes, hacia ciudades de tamaño medio con buena conectividad, seguridad y facilidad de desplazamientos urbanos, un perfil en el que Alicante encaja de lleno y que ya se ha traducido en un incremento de solicitudes de información para convenciones y viajes corporativos en los últimos años.

Un motor económico de millones de euros

El turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions-Reuniones, Incentivos, Congresos y Exposiciones )se ha consolidado como uno de los grandes motores de la ciudad, con un gasto estimado de unos 300 euros por persona y día en delegados de congresos, lo que impacta en hoteles, restauración, comercio y movilidad. Solo en el primer semestre reciente, el turismo de congresos ha generado 6,4 millones de euros en Alicante, una cifra que el consistorio vincula directamente al trabajo de captación del Alicante Convention Bureau y a la implicación del sector privado.

Desde el ACB se subraya que esta actividad permite desestacionalizar el turismo y atraer visitantes en temporada baja, una estrategia que el Ayuntamiento ya ha priorizado en otras grandes citas como la Convención Internacional de Arquitectura Técnica o congresos médicos y tecnológicos.

El informe estratégico interno sobre la IBTM World apunta tres ejes que marcarán la hoja de ruta de Alicante: digitalización, sostenibilidad y especialización demográfica. Entre las recomendaciones figura la creación de inspecciones virtuales de recintos y hoteles, apoyadas en herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial, para facilitar la decisión del comprador internacional a distancia.

Asimismo, se propone articular un “Paquete Verde” que agrupe a hoteles, DMC y recintos con certificaciones en sostenibilidad, alineado con la creciente demanda de eventos con impacto responsable. El documento señala también el potencial del segmento de mayores de 60 años, un perfil en fuerte crecimiento mundial, para congresos vinculados a salud, bienestar y envejecimiento activo, donde el clima y la calidad de vida de Alicante se perciben como ventaja competitiva.

Pese al balance positivo, el informe plantea la necesidad de reforzar la visibilidad diferenciada de Alicante dentro del stand regional en futuras ediciones de IBTM. Entre las medidas que se estudian están una señalización más potente de la marca ciudad y la incorporación de más empresas locales de gestión de destinos y espacios singulares, más allá de la oferta hotelera tradicional

El objetivo, según ha podido saber este diario, es que la próxima presencia en Barcelona consolide a Alicante como destino MICE de referencia en el arco mediterráneo, con una propuesta que combine conectividad, experiencia y sostenibilidad, en línea con las demandas del sector y las tendencias que ya apunta la propia IBTM.

