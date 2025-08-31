Una pareja de turistas uruguayos visita Alicante y se queda boquiabierta: "Una ciudad preciosa y agradable"

Cada verano, las calles de Alicante se llenan de turistas de todas partes del mundo, cada uno con su historia y recorrido personal. Algunos visitantes establecen un vínculo con la ciudad tras pasar por ella repetidas veces, mientras que otros se dejan sorprender por primera vez.

Es el caso de Luis y Marisa, una pareja de jubilados provenientes de Uruguay que este verano ha decidido conocer Alicante.

"Desde el año 1967 solemos venir a España, pero sobre todo a Madrid. Nunca habíamos estado en Alicante antes", asegura Luis con una sonrisa.

De la ciudad, destacan especialmente su gente y el estilo de vida: "Aquí la gente es muy agradable, los precios son más bajos que en Madrid y es un rincón precioso", añade Marisa.

Estos experimentados viajeros no han ocultado su encantamiento con la belleza y la atmósfera de Alicante desde el primer momento.

Al ser preguntados por sus primeras impresiones al llegar, la pareja la describe como una ciudad "relativamente pequeña, agradable, costera y con muchos panoramas", además de resaltar la presencia de "mucha gente" y turistas "por todos lados".

Luis también subraya un detalle importante: el costo de vida. "Los precios son un poquito más bajos que en Madrid, lo que lo hace aún más atractivo", comenta.

Vínculo con España

Aunque es su primera visita a Alicante, España no es un destino desconocido para Luis y Marisa. Su relación con el país se remonta a 1967, cuando lo visitaron por primera vez. Desde hace quince años viajan con frecuencia, viniendo "todos los años", con Madrid como su base habitual.

Originarios de Uruguay, la razón de su viaje actual a Alicante es sencilla y comprensible: huir del frío austral. Marisa lo explica con naturalidad: "Vinimos sobre todo porque allá hace mucho frío y acá no".

En su país, el invierno se encuentra en pleno apogeo y "hace mucho frío", por lo que la costa mediterránea se convierte en un refugio soleado y amable.

La experiencia de Luis y Marisa refleja cómo Alicante no solo atrae a quienes la visitan por tradición, sino que también seduce a viajeros primerizos que encuentran en la ciudad un lugar al que desearán volver.

Con su clima, hospitalidad y precios accesibles, la ciudad sigue sumando fieles entre quienes buscan algo más que un simple destino turístico.