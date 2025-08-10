¿Crisis el turismo hotelero en la Comunitat Valenciana? Los expertos lo niegan: "Hay margen de crecimiento e inversión"

Justo antes del inicio de la Feria turística de Fitur, el pasado mes de enero, Exceltur dio a conocer un informe en el que confirmaba que las siete marcas turísticas de la Comunitat Valenciana,-Costa Blanca, Visit Benidorm, València Turisme, Turismo de Castellón, Alicante Turismo, Visit Valencia y Visit Elche- destacaron en 2024 con importantes crecimientos en los primeros puestos del turismo peninsular español.

Sin embargo, hacía hincapié en que las viviendas turísticas eran las que soportaban los principales crecimientos frente a los hoteles. Desde Ineca, en sus sucesivos informes de coyuntura, destacan que el turismo hotelero continúa en un moderado aumento gracias al viajero internacional, ya que el turismo nacional se retrae en este modelo alojativo.

En su último informe, sobre el primer trimestre del año, Ineca afirma: "El turismo nacional que pernocta en hoteles acusa un importante descenso en términos anuales que se acentúa por el efecto calendario de las vacaciones de Semana Santa. Esta caída en las pernoctaciones es compensada parcialmente por el mercado extranjero (-218.414 frente a +149.679)".

Y continuaba: "La provincia mantiene una cuota nacional en esta modalidad de turismo en el 6%, en la que cada vez toma más presencia el mercado extranjero. De otro lado, se mantiene el diferencial positivo en Alicante de la estancia media del turista en hoteles que supera las 1,2 noches respecto al dato nacional".

Y es que los datos de aumento de viajeros en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández que en junio registró un crecimiento del 8,4% respecto al mismo mes de 2024, no se corresponden con esos incrementos en el número de pernoctaciones.

Fede Fuster, presidente de la principal patronal hotelera de Comunitat (Hosbec), cree que no se pueden relacionar ambas magnitudes. "Tenemos una subida generalizada en todos los destinos menos en la ciudad de Valencia, crecimientos moderados, pero no tiene que ver con los datos del aeropuerto que se refieren a la llegada de viajeros, muchos de ellos que lo hacen en calidad de residentes. A eso hay que sumarle que también nosotros, los valencianos, viajamos más y eso hace aumentar las estadísticas de viajeros".

Para Fuster no hay crisis en el modelo: "Todo lo contrario, estamos empezando a impulsar más desarrollo hotelero, porque viviendas turísticas hay muchas, en muchas condiciones, ilegales o legales, pero lo que genera empleo e industria son los hoteles. Y lo hacemos en un momento muy complicado, con una situación inflacionista respecto al suelo, por eso es momento de hacer un esfuerzo".

Lo mismo opina el director del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, José Mancebo: "La planta hotelera de la provincia de Alicante está reflejando casi un lleno técnico durante este verano. En general toda la tipología alojativa de la provincia".

Y añade, que "el problema no es esa tipología de alojamiento porque está funcionando todo, otra cosa será el gasto total que se registre cuando termine la temporada, que habrá que analizar como lo hacemos todos los años. El problema del turismo en Alicante está en el alojamiento no reglado. Por eso se está trabajando en ello desde las administraciones".

La ciudad de Alicante

Fuster explica que "en la ciudad de Alicante no hay edificios disponibles, o lo que hay es muy pequeño. La ciudad necesita sacar cuanto su PGOU para que se pueda aumentar en volumetría dentro de los hoteles y para que haya suelo para nuevos establecimientos".

"El problema de la ciudad es que no ha tenido un alcalde o alcaldesa, como sí lo ha tenido Málaga o Valencia, con un modelo turístico claro de ciudad. En su momento se optó por el turismo residencial en la Playa de San Juan y esa fue una oportunidad perdida. Luego vino la burbuja inmobiliaria pero es ahí donde se podían haber hecho muchos hoteles. Ahora hay que pensar en el medio y el largo plazo, un plan estratégico, un plan de ciudad, pero como es normal el día a día nos asfixia a todos", añade el presidente de la patronal.

"Es cierto que hay ciudades, como puede ser el caso de Alicante, que no puede hacer su planta hotelera de la noche a la mañana", añade Mancebo, "porque para ello debe hacer una modificación en su PGOU, una reordenación que no se puede realizar a través de planes parciales".

La necesidad de hoteles en la ciudad es imperiosa. El Ayuntamiento ha aprobado dos moratorias para las licencias de pisos y bloques turísticos, para reordenar el mercado. Pero los datos siguen ahí. Alicante es que no tiene una planta hotelera acorde con la cantidad de turistas que acoge: solo cuenta con 134 establecimientos hoteleros que apenas llegan a 9.246 plazas, mientras que cuenta con 17.260 plazas en viviendas turísticas.

"Ahora, con el el futuro Centro de Congresos hay que ver cómo puede asumir la ciudad un gran congreso de 3.000 personas sin plazas hoteleras para todas ellas, y que tengan que derivarse a Benidorm o Elche", alerta Fuster.

Otros destinos

Fuster analiza otros destinos de la Comunitat. En su opinión, "en Benidorm el problema no es el suelo sino el mercado, que es al final el que marca las inversiones. La competencia entre hoteles". En cambio, en la Marina Alta "hay algunos proyectos interesantes en Dénia y Xàbia, también en el sur de la Comunitat, en Santa Pola o Torrevieja que en su momento apostaron por el turismo residencial y ahora están en proceso de diversificación".

"Valencia tiene una situación particular porque en su momento entraron muchos proyectos que se quedaron paralizados en el Ayuntamiento y que ahora van saliendo, pero más allá de eso hay poco nuevo. Parece que la política municipal no es muy proclive a la inversión hotelera. Sin embargo, ayuntamientos como Cullera se han puesto en marcha con el Plan Manhattan", expone Fuster.

Para concluir: "La pandemia permitió a muchos hoteles centrarse en la modernización y en la calidad, tanto que hoy podemos decir que en la Comunitat Valenciana los hoteles de 3 estrellas en vías de extinción. La mayoría han pasado a 4 o 4 superior, incluso a 5. Va por barrios, allí donde hay más competencia este proceso de reconversión y modernización va más rápido y donde hay menos, va más lento".