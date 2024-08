Compromís insiste en su "turismofobia": pide ahora al Gobierno que limite el turismo por la sequía

Después de décadas mostrando tibieza respecto al trasvase Tajo-Segura, con mociones a favor en el Ayuntamiento de Alicante como la del actual diputado Natxo Bellido en mayo de 2022, o intervenciones como la del actual portavoz Joan Baldoví ante los empresarios alicantinos un año después abogando por la supresión progresiva de la transferencia hídrica, Compromís se queja ahora en el Congreso de los Diputados del "turismo" ante la falta de agua.

Así lo explica el propio partido político, que ha informado de que ha pedido al Gobierno "convocar la Conferencia Sectorial de Turismo para abordar el impacto que tiene el sector turístico en la sequía". Compromís, que tuvo las competencias de agua en la pasada legislatura en la Comunitat Valenciana, abordó los recortes del trasvase del Gobierno sin oposición ninguna.

El diputado de la coalición valencianista en el Congreso y portavoz de Turismo, Alberto Ibáñez, prosigue el comunicado, ha manifestado "la gravedad de la situación en zonas del País Valenciano [oficialmente Comunitat Valenciana], donde ya hay restricciones de consumo de agua potable", y por ello ha subrayado "la importancia de que el Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, actúe de forma urgente".

Asimismo, Ibáñez ha explicado como "el sector del turismo es uno de los sectores que más agua consume". "Un turista gasta seis veces más agua que un residente”, en este sentido, en este sentido ha apelado al ministro Jordi Hereu a “tomar medidas extraordinarias de manera estructural y que se basen en el decrecimiento del turismo en las zonas masificadas", prosigue el comunicado.

La coalición nacionalista asegura que "la sequía no solo es un problema medioambientalmente y para la salud, sino que está poniendo en riesgo el sector económico del turismo. Estamos ante la peor sequía, no hacer nada ya no es una opción”, ha añadido.

Turismofobia nacionalista

Estas iniciativas viene a confirmar las palabras que tanto el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como la consellera de Turismo, Nuria Montes, o el alcalde de Alicante, Luis Barcala, todos ellos del PP, denunciando la vertiente "turismofóbica" de los nacionalistas valencianos con la imposición de la tasa turística, su negativa a la segunda pista del aeropuerto de Alicante o las iniciativas contra los apartamentos turísticos.

El pasado mes de marzo, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) declaró "la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda la Demarcación debido a la ausencia continuada de precipitaciones en gran parte de la cuenca. Según los datos recopilados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el presente año hidrológico 2023-2024 está siendo el más seco de los últimos 33 años, actualmente, con 115 mm de precipitación media acumulada por los 216 de la serie histórica".

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que ya había decretado la sequía extraordinaria, en junio informó que "en aplicación del Plan especial de Sequía (PES), la CHS ha constatado que la unidad territorial UTE I (Principal) abandone las condiciones de situación excepcional por sequía extraordinaria tal y como así reflejan los datos de los indicadores de escasez y sequía que maneja el Organismo de Cuenca"