La iniciativa de una bodega de Novelda contra el cambio climático: "Queremos redefinir la relación entre la producción y la energía renovable"

En una época en la que los efectos del cambio climático ya empiezan a hacerse notar en sectores claves como la agricultura, muchos son los cultivos que trabajan en adoptar medidas preventivas.

En este sentido, la bodega Casa Sicilia 1707, ubicada en Novelda, ha dado un paso importante hacia la innovación al implantar un sistema agrivoltaico inteligente en sus viñedos, especialmente pensado para mejorar la producción de uva Tempranillo y Malvasía.

Este sistema innovador permite ayudar al crecimiento de las vides, al mismo tiempo que genera energía solar limpia, pudiendo así mitigar los efectos del cambio climático que tanto amenazan al sector del vino debido a la subida de las temperaturas, la escasez de agua y la exposición cada vez más intensa. Unos efectos que perjudican considerablemente la calidad de la uva.

La iniciativa, en fase de pruebas y promovida por el Clúster de la Energía, se presenta como una apuesta pionera en el sector vitivinícola: en lugar de limitarse a plantar vides, se instalan paneles solares sobre las cepas para que den sombra, con la ventaja de retener mejor la humedad y proteger a la planta en momentos críticos.

Así, el proyecto AGROVITIVOLTAICA, cuyo objetivo reside en "redefinir la relación entre la producción y las energías renovables, adapta de forma inteligente la agricultura al reto del clima, además de ser una oportunidad para combinar el cultivo de la vid con la producción de energía renovable.

Casa Sicilia 1707, perteneciente al grupo Vectalia, no está sola en este reto: trabaja junto a Powerfultree, Solar 360, el Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel, y cuenta con el respaldo de la Universidad de Jaén.

Durante los próximos tres años, este consorcio analizará cómo este modelo puede cambiar la manera en la que producimos vino y energía.

Retos superados

Las parcelas de la bodega ya cuentan con sus paneles solares, que no solo sirven para autoabastecerse de electricidad, sino que además permiten “personalizar” el microclima del viñedo con sensores inteligentes que adaptan la sombra a las necesidades de cada planta. Así, Casa Sicilia pretende conseguir "mejores cosechas, usar menos agua y obtener uvas de más calidad".

Por un lado, Powerfultree se encarga de definir cómo y dónde instalar la tecnología, creando algoritmos que optimizan el sombreado y herramientas que controlan todo en tiempo real.

Solar 360, por su parte, es responsable de la instalación y el correcto funcionamiento de los paneles. Casa Sicilia y el Centro San Gabriel serán los responsables de estudiar de cerca cómo evolucionan las vides bajo este sistema, analizando si realmente se da esa mejora en productividad y calidad.

El proyecto AGROVITIVOLTAICA cuenta con financiación del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y el respaldo del Ministerio de Agricultura y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Y apoyo que refuerza el compromiso de Casa Sicilia 1707 con la investigación y con una agricultura mucho más sostenible y eficiente.