Marc Vidal: "Alicante tiene ventaja en cómo le traslada a la gente el interés por la tecnología"

"El ocio es un motor que ayuda a los cambios tecnológicos". Marc Vidal resume así el poder que tiene el sector como forma de adopción de las innovaciones en la sociedad. Considerado una de las personas más influyentes en la economía digital en España, ha inaugurado este martes las jornadas Alicante Technology Forum. Y en este evento que apuesta por el entretenimiento como uno de sus ejes, Vidal ve una ventaja de la provincia que la diferencia respecto a la promoción pública del sector.

La tecnología, como explica, consigue una adopción mayoritaria mediante tres vías: la económica, el sexo (y que cada uno piense lo que quiera) y la diversión. "Alicante será protagonista de eso en los próximos días", razona sobre este evento impulsado por el Ayuntamiento. En él se vivirá una competición en línea de videojuegos, denominada ATF Battle Arena. "Hay millones de personas que asisten a eventos que sus padres desconocen, no saben ni que existen", apunta Vidal.

Estos ejemplos de eventos masivos, que sorprenden a otras generaciones que pueden desconocer qué es League of legends u otros títulos con un gran seguimiento, representan para Vidal la prueba de que "esto no es un hecho puntual sino que ha transformado a una generación en muchos ámbitos".

[Alicante perfila su economía del "mañana" como un hub internacional tecnológico y de innovación]

Esa transformación es posible porque "cualquier sector o modelo de negocio es susceptible de abrazar la tecnología, la revolución tecnológica es eso". ¿Y eso cómo se puede aplicar en una provincia como Alicante? Ahí Vidal se centra en el turismo, al ser el principal sector económico del territorio.

Entre las ideas que propone: "Tiene que buscar las fórmulas en los procesos y ver cómo se conoce al cliente de forma automatizada o cómo se consigue que el cliente encuentre en la tecnología una respuesta más importante". Eso puede aplicarse "desde el momento que decide que viene a Alicante hasta el día en que se va o incluso estando desde su casa si logrará saber que tiene todo garantizado. Y todo eso es una ventaja que ofrece la tecnología y no se puede tener de otro modo".

Y aunque el enfoque está en lo laboral, Vidal también valora un factor que diferencia la propuesta de Alicante Technology Forum: "Hay una apuesta de las administraciones públicas por la tecnología, como esta semana que tiene una respuesta a ese interés". Este punto es la clave que marca la propuesta respecto a otras. "El hecho de que sucedan cosas más allá de una sala de congresos, como el gaming en la plaza de toros, es lo que tiene que buscar la administración pública: cómo le traslado a la gente el interés por una tecnología para modificar cosas. Y eso está pasando en Alicante. Y creo que en eso tiene ventaja respecto a otros territorios de España que conozco y creo que aquí se está llevando mejor".

Todo eso es necesario en un contexto en el que Vidal tiene claro que "el trabajo se va estrechar, eso es una evidencia y no solo por la crisis económica". Con eso razona que "las crisis no están exentas de las revoluciones, siempre hay algo más". Y ahí se refiere a las modificaciones del mercado laboral, como el papel de las empresas en el proceso. Al hablar de las crisis recuerda que el impacto que tienen no es solo financiero o laboral porque, usando una metáfora muy del terreno, "no puedes encender solo un petardo de una traca, es imposible que afecte a una parte sino que afecta a todo".

