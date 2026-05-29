Carmen Berbegal y César Quintanilla protagonizan su estreno institucional en el HR Meeting 2026 de la UA

Carmen Berbegal, presidenta de FUNDEUN, y César Quintanilla, presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante, protagonizaron este jueves su primer acto institucional al frente de ambas entidades. El escenario fue el HR Meeting 2026, encuentro organizado por el Club de las Buenas Decisiones de la UA y FUNDEUN que reunió en el Salón Multimedia del Rectorado a más de 120 directivos, empresarios y profesionales de Recursos Humanos.

En su primera intervención pública como presidenta de FUNDEUN, Berbegal puso en valor las dos décadas de colaboración entre la fundación y el Club de las Buenas Decisiones, una alianza que ha consolidado uno de los proyectos formativos de referencia en el ámbito directivo y empresarial de la provincia de Alicante.

La presidenta subrayó la necesidad de seguir reforzando la conexión entre universidad y empresa para generar una formación útil, práctica y alineada con las necesidades del tejido productivo.

Por su parte, Quintanilla, que también preside UEPAL y copreside la CVE, aprovechó uno de sus primeros actos al frente del Consejo Social para reivindicar el papel estratégico de esa misma alianza.

Así, destacó la trayectoria histórica de FUNDEUN como puente entre la academia y el mundo empresarial, y abogó por avanzar hacia una colaboración más estrecha y orientada a las necesidades reales del sector.

Ambos coincidieron así, en su primera comparecencia institucional conjunta, en situar la relación universidad-empresa como uno de los ejes prioritarios de sus respectivos mandatos.

La apertura del acto corrió a cargo de Reyes González Ramírez, directora del Grupo de Investigación SIRHO, y Rafael Lafont, gerente de FUNDEUN. La jornada se cerró con la intervención de la rectora de la UA, Amparo Navarro.

El acto sirvió también para reconocer la colaboración de las empresas y profesionales que participan en los programas de postgrado mediante docencia, seminarios, tutorización de Trabajos Fin de Máster y acogida de estudiantes en prácticas, así como el apoyo de los patrocinadores.

Entre los asistentes destacaron representantes institucionales de la ciudad, directivos empresariales, una delegación de la universidad brasileña UNIVALI —con la que la UA mantiene un acuerdo de doble titulación— y Maite Antón, presidenta de AEFA y madrina de honor de la promoción 2025- 2026. La jornada concluyó con la tradicional fotografía de familia y un vino de honor en clave de networking.