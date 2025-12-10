El Ayuntamiento de Alicante y Mercasa impulsan el crecimiento de Mercalicante con un nuevo plan de inversión para 2026

El Ayuntamiento de Alicante y Mercasa, socios de Mercalicante, aprobaron hoy en el Consejo de Administración el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) correspondiente a 2026.

Este plan contempla una inversión global de 1,21 millones de euros, destinada principalmente a la mejora de los espacios e infraestructuras que Mercalicante pone a disposición del sector logístico y de distribución alimentaria.

El objetivo es adaptar sus instalaciones a las nuevas demandas del mercado en materia de logística, distribución y comercialización de productos alimentarios y afines.

Durante la sesión, también se analizó la situación económica de la entidad, que prevé alcanzar en 2026 una cifra de negocio superior a los 3,3 millones de euros, lo que supondría un incremento del 15% respecto al cierre estimado de 2025.

El resultado del ejercicio se calcula en 451.526 euros, tras absorber el impacto de las inversiones y del aumento de la ocupación. A largo plazo, Mercalicante proyecta un crecimiento estable, consolidando su rentabilidad y nivel de ocupación.

La directora general, Dolores Mejía, subrayó el compromiso de la empresa con la financiación mediante fondos propios para las actuaciones planificadas en 2026, orientadas a “una mejora constante de las instalaciones, la creación de nuevos servicios para los operadores y la incorporación de avances en digitalización, modernización de naves y adecuación de parcelas para las futuras fases de ampliación del campus logístico”.

Actualmente, Mercalicante mantiene una ocupación superior al 90% de su superficie operativa y avanza con éxito en la primera fase de su expansión.

En este contexto, impulsa diversas acciones de actualización y optimización para que sus espacios estén preparados ante los desafíos que afronta el sector en el corto y medio plazo.

Según recoge la memoria del PAIF, estas inversiones buscan “incrementar la dimensión empresarial de la entidad con una estructura más eficiente, fomentando sinergias internas y externas y atrayendo un portfolio de inquilinos capaces de afrontar los retos futuros”.

La directora general añadió que Mercalicante se adapta así a las transformaciones en los modelos de comercialización, que demandan nuevas soluciones y servicios por parte de las empresas del sector.

El PAIF se alinea con las previsiones de cierre de 2025 y mantiene como prioridad la sostenibilidad financiera y el equilibrio económico de esta entidad pública, cuyo accionariado está compuesto al 100% por el Ayuntamiento de Alicante y Mercasa.

Mercalicante forma parte de la Red de Mercas gestionada por Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo, que abastece a más de 30 millones de personas y constituye un eslabón clave en la cadena de valor agroalimentaria.