Vithas Alicante refuerza el servicio de Cardiología con la incorporación de los doctores López-Aranda y José Luis Bailén

El Hospital Vithas Alicante refuerza su área de Cardiología con la incorporación de los doctores José Luis Bailén y Miguel Ángel López Aranda, dos especialistas con una amplia trayectoria en la provincia. La llegada de ambos facultativos permite al centro ampliar la atención de patologías cardiovasculares que requieren un alto grado de especialización.

El refuerzo del equipo se acompaña de la incorporación de nuevo equipamiento y de la ampliación de las unidades hiperespecializadas integradas en el Instituto Cardiovascular Vithas. El objetivo es concentrar en el propio hospital la atención y las pruebas necesarias para abordar casos cardiovasculares de mayor complejidad.

Entre las nuevas áreas destaca la Unidad de Cardiología Deportiva, dirigida por el doctor López Aranda. El servicio está orientado tanto a deportistas de alto rendimiento como a personas que practican deporte de forma amateur y realizará valoraciones cardiovasculares específicas, pruebas de esfuerzo con consumo de gases, -ergoespirometrías-, y estudios dirigidos a la prevención de la muerte súbita.

Un centro preparado

El Hospital Vithas Alicante se posiciona, así como un entorno médico de alta complejidad asistencial. Esto es posible gracias a una infraestructura que combina áreas críticas de vanguardia (UCI, urgencias especializadas y quirófanos de última generación) con un equipo humano capaz de asumir casos clínicos multidisciplinares y técnicas diagnósticas por imagen avanzadas.

El Dr. José Luis Bailén, poseedor de una sólida trayectoria en cardiología clínica y asistencial en centros hospitalarios de la región, aportará su contrastado conocimiento en el seguimiento y tratamiento a largo plazo de pacientes con insuficiencia cardíaca y patologías valvulares.

Por su parte, el Dr. Miguel Ángel López Aranda complementa el servicio con su dilatada experiencia internacional y nacional en cardiología intervencionista, arritmias, hipertensión arterial y técnicas de diagnóstico por imagen cardiológica de última generación.

Compromiso con el paciente

Desde la dirección del centro se ha subrayado que estas incorporaciones responden al firme compromiso de Vithas de dotar a Alicante de los mejores recursos médicos de la sanidad privada.

"La llegada de los doctores Bailén y López Aranda no solo incrementa nuestro volumen asistencial, sino que eleva la relevancia clínica de nuestros tratamientos, situándonos a la vanguardia de la medicina cardiovascular en la Comunidad Valenciana", apunta Alejandro Cañamaque, director gerente de los Hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 14.500 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.