Es oficial: los empleados públicos trabajarán 35 horas semanales tras el acuerdo con los sindicatos

La jornada de 35 horas semanales da un nuevo paso adelante en la Administración valenciana. Generalitat y sindicatos han alcanzado este lunes un acuerdo en la Mesa Sectorial de Función Pública para avanzar en la aplicación de esta medida entre el personal de la Administración autonómica.

El pacto busca mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y facilitar la conciliación entre la vida profesional y personal. Al mismo tiempo, la Generalitat plantea la reducción de jornada como parte del proceso de modernización de la Administración, manteniendo el objetivo de garantizar la calidad y continuidad de los servicios públicos.

El acuerdo contempla una jornada general de 35 horas semanales y otra de especial dedicación de 37 horas y 30 minutos, en línea con lo establecido en el Decreto 42/2019 del Consell. En conjunto, la aplicación de estas dos modalidades de jornada afectará a más de 21.200 empleados públicos de la Administración valenciana.

La implantación de las 35 horas semanales responde a un compromiso con el personal empleado público de la Generalitat y se enmarca en el proceso iniciado para adaptar la organización de la Administración a las nuevas necesidades de la sociedad valenciana, tal y como han subrayado desde Función Pública, área adscrita a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública.

El acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial da cumplimiento al mandato de la Mesa General de Negociación I, que el pasado 24 de abril de 2026 acordó impulsar la negociación de la aplicación de la jornada de 35 horas en cada uno de los ámbitos sectoriales de la Generalitat, junto con las adaptaciones organizativas necesarias.

De esta manera, la Generalitat avanza en una medida que mejora las condiciones de trabajo de los empleados públicos sin renunciar a la calidad, eficacia y continuidad de los servicios públicos que presta la Administración autonómica.

Fruto del diálogo social

El acuerdo es resultado de la negociación entre la Administración de la Generalitat y las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Función Pública. La medida se desarrolla de acuerdo con el marco establecido por la legislación básica estatal y con la evolución normativa que ha permitido a las administraciones públicas avanzar en la implantación de la jornada general de 35 horas.

La jornada de 35 horas constituye una medida orientada a seguir modernizando la Administración de la Generalitat y mejorar la organización del trabajo, dentro de un modelo basado en la eficiencia, la responsabilidad y la prestación de unos servicios públicos de calidad. La implantación de la medida se realizará, además, sin afectar al cumplimiento del objetivo de reducción de la temporalidad en el empleo público, de acuerdo con la normativa estatal básica.

Este acuerdo deberá ser ratificado por el pleno del Consell y posteriormente será remitido para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).