Alicante, segunda provincia con mayor déficit de viviendas: 142.000 en toda la Comunitat Valenciana

La provincia de Alicante se sitúa como la segunda de España con mayor déficit de vivienda, en un contexto marcado por el fuerte aumento de la demanda y una oferta insuficiente para cubrir las necesidades del mercado.

Así se desprende de los datos expuestos por el director de EsadeEcPol, Jorge Galindo, durante la cuarta conferencia del ciclo organizado por Cajamar y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Según las estimaciones presentadas, la Comunitat Valenciana acumula un déficit estructural de 142.000 viviendas entre enero de 2021 y diciembre de 2025.

Si se suma la demanda derivada de la compraventa por parte de extranjeros no residentes, la carencia asciende hasta las 215.000 viviendas, con Alicante como la segunda provincia española con mayor déficit debido al elevado peso de este tipo de compradores.

La provincia también lidera el mercado nacional de compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes.

En 2025, este colectivo representa el 34 % de las operaciones, por delante de Málaga (29 %) y Baleares (23 %), según datos del Consejo General del Notariado.

El estudio, que ha compartido la Agencia EFE, pone de manifiesto que el ritmo de construcción está lejos de cubrir el crecimiento de la demanda.

En Alicante se levanta una vivienda nueva por cada tres nuevos hogares creados, una proporción superior a la de Valencia, donde se construye una por cada cinco hogares, y Castellón, donde apenas se edifica una por cada siete.

Galindo explicó que la crisis de acceso a la vivienda en España responde a una combinación de factores que incrementan la demanda.

Entre ellos citó la creación de nuevos hogares, impulsada por el crecimiento de la población y el menor tamaño de las unidades familiares, el auge de las viviendas turísticas y el incremento de la inversión inmobiliaria por parte de extranjeros no residentes.

En el conjunto de España, el déficit alcanza ya las 750.000 viviendas entre 2021 y 2025.

El alquiler por encima de los salarios

Durante su intervención, el experto destacó que en la Comunitat Valenciana los precios del alquiler anunciados en portales inmobiliarios crecieron alrededor de un 83 % entre 2015 y 2023, frente a un incremento del 22 % de los salarios en ese mismo periodo.

Galindo advirtió de que "la densidad urbana impulsa la innovación, la productividad y el crecimiento, pero la escasez de vivienda está provocando el estancamiento de las ciudades que no pueden acoger a más habitantes".

Para revertir esta situación, defendió una mayor inversión en infraestructuras de transporte y comunicaciones que facilite el desarrollo de nuevas áreas residenciales fuera de los grandes núcleos urbanos.

Además, reclamó medidas que impulsen el alquiler de larga duración ofreciendo mayor seguridad jurídica a los propietarios.

"La falta de vivienda no solo encarece los precios, sino que limita las oportunidades económicas y sociales. Si queremos ciudades dinámicas y capaces de atraer talento, debemos construir más vivienda y planificar mejor su crecimiento", concluyó.