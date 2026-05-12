Ya está en vigor: la ayuda de 300 euros por nacimiento o adopción de niños este 2026 en Alicante

La mano de un bebé, en una imagen de Shutterstock.

El Ayuntamiento de Alicante ya ha activado en 2026 una ayuda directa de 300 euros dirigida a familias por el nacimiento o adopción de un hijo, una medida que busca aliviar, aunque sea parcialmente, el impacto económico que supone la llegada de un nuevo miembro al hogar.

Tener un hijo es, además de una decisión vital, un compromiso económico constante. Desde el primer momento aparecen gastos inevitables: pañales, alimentación, ropa, productos de higiene o equipamiento básico como carritos y cunas.

Todos los padres comparten un mismo objetivo, que es ofrecer las mejores condiciones posibles a sus hijos. Y en ese camino, cualquier ayuda, por pequeña que parezca, se convierte en un respiro.

En este contexto, el Ayuntamiento de Alicante mantiene para 2026 una prestación económica de pago único de 300 euros por cada hijo nacido o adoptado.

La cuantía se aplica de forma individual, por lo que en casos de parto o adopción múltiple, las familias pueden recibir 300 euros por cada menor, presentando una solicitud independiente por cada uno.

La ayuda está dirigida a nacimientos y adopciones producidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. También incluye solicitudes correctamente tramitadas en 2025 que no pudieron resolverse por falta de presupuesto.

Quién puede solicitarla

Pueden acceder a esta subvención matrimonios, parejas de hecho y familias monoparentales que acrediten el nacimiento o adopción mediante el libro de familia o resolución judicial.

Quedan excluidos los progenitores que hayan perdido la patria potestad o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.

Además, los solicitantes deben cumplir una serie de condiciones, como estar empadronados en Alicante durante al menos cuatro años de forma ininterrumpida antes de la solicitud y tener al menor inscrito por primera vez en el padrón de la ciudad.

Plazo y forma de solicitud

El plazo general para solicitar la ayuda es de tres meses desde el nacimiento o adopción. En los casos anteriores a la publicación de la convocatoria, ese periodo empieza a contar desde su publicación.

Las solicitudes se conceden por orden de presentación y hasta que se agote el presupuesto disponible, por lo que la rapidez juega un papel clave.

El trámite puede realizarse de forma telemática a través de la web municipal o presencialmente en las Oficinas de Atención Ciudadana habilitadas en la ciudad.