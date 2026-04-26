El giro hacia Europa permite blindar las exportaciones valencianas frente a la fragilidad del mercado global

Europa se consolida como el principal dique de contención frente a la volatilidad internacional para las exportaciones de la Comunitat Valenciana. En un escenario global marcado por la incertidumbre y el retroceso de la demanda en múltiples regiones, el mercado europeo ha actuado como motor de estabilidad, permitiendo a las empresas valencianas sostener su actividad exterior.

Así lo expone la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, quien ha destacado la "constante apuesta de las empresas de la Comunitat Valenciana por la internacionalización en un escenario altamente volátil como el actual".

Mientras que el conjunto de España ha registrado una caída del 1,8% en sus exportaciones, la Comunitat Valenciana ha logrado mantener prácticamente intacto su volumen de ventas, alcanzando los 6.238,3 millones de euros, con una variación interanual del 0,0%. Este comportamiento contrasta también con el de otras economías regionales de peso como Cataluña, que ha sufrido un descenso del 5,1%, o Madrid, con una caída del 1,8%.

La clave de esta resistencia se encuentra en el dinamismo del mercado comunitario. Las exportaciones de la Comunitat Valenciana a la Unión Europea crecieron un 5,1%, mientras que el conjunto de Europa registró un avance del 2,7%. Frente a ello, el resto de áreas geográficas experimentaron retrocesos, evidenciando la dependencia creciente de los mercados de proximidad como garantía de estabilidad comercial.

Dentro de la Unión Europea, destacan algunos socios estratégicos que han reforzado su papel como principales destinos de los productos valencianos. Francia se mantiene como el primer cliente, concentrando el 13,7% de las exportaciones y registrando un notable crecimiento del 8,2%. Alemania ocupa la segunda posición, con el 12,5% del total y un incremento del 2,7%.

A estos se suman mercados como Italia, Portugal y Países Bajos, que también han mostrado una evolución positiva en la recepción de mercancías. Este empuje europeo ha permitido a la autonomía conservar su peso del 10 % en el total de las exportaciones nacionales, superando en desempeño a otras regiones tradicionalmente exportadoras como Cataluña y Madrid, que sufrieron caídas del 5,1 % y 1,8 % respectivamente.

Este comportamiento se apoya, además, en el buen desempeño de sectores clave. Los bienes de equipo han liderado el crecimiento con un aumento del 19,2%, impulsados especialmente por la maquinaria mecánica y eléctrica, ambos con incrementos superiores al 18%. Por su parte, los productos químicos han registrado un avance del 4,2%, consolidando su peso en el tejido exportador.

A nivel territorial, Castellón destaca como la provincia más dinámica, con un crecimiento del 2,1% hasta los 1.542,2 millones de euros, gracias al impulso de los fertilizantes, la maquinaria industrial y el sector agroalimentario. Valencia, por su parte, ha experimentado un ligero aumento del 1,0%, alcanzando los 3.479,2 millones. Esto ha servido para mitigar el descenso del 5,4 % registrado en la provincia de Alicante. Y es que el éxito de las ventas en territorio europeo se sustenta en el buen rendimiento de sectores estratégicos

Este enfoque hacia los mercados europeos no solo ha permitido sostener las exportaciones, sino también mejorar el equilibrio comercial. La Comunitat Valenciana presenta una tasa de cobertura del 101,5%, lo que se traduce en un superávit de 94,3 millones de euros. Un dato especialmente significativo si se compara con el conjunto nacional, cuyo saldo comercial continúa siendo deficitario en más de 7.300 millones de euros.

En un entorno global incierto, Europa se reafirma así como un espacio de oportunidad y resiliencia para las empresas valencianas, ofreciendo estabilidad y continuidad en un momento en el que otros mercados muestran signos de debilidad.