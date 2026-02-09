Confirmado por la Generalitat: aprobada la Oferta de Empleo Público con 2.671 plazas para la Administración

El Consell aprueba la Oferta de Empleo Público (OPE) de la Generalitat para 2026 con un total de 2.671 plazas. La medida busca garantizar la reposición de efectivos, reforzar los servicios públicos y seguir avanzando en la reducción de la temporalidad en la Administración autonómica.

El anuncio lo realiza el portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, tras la reunión del Pleno.

Según explica, "la Generalitat necesita una planificación estable y previsible de sus recursos humanos para atender mejor a la ciudadanía y consolidar los servicios públicos".

La oferta, además, combina acceso por turno libre y promoción interna. En palabras de Barrachina, "esta oferta combina el acceso por turno libre con la promoción interna y refuerza la inclusión, porque el empleo público debe ser un motor de estabilidad, profesionalización y oportunidades".

Del total de plazas, el 60% se cubrirá por turno libre mediante procesos de oposición. El 40% restante se reserva a promoción interna a través de concurso-oposición.

Con este reparto, el Consell pretende facilitar la incorporación de nuevos profesionales, pero también reconocer la trayectoria del personal que ya forma parte de la Generalitat.

La OPE incluye, además, una reserva del 10% para personas con discapacidad, lo que supone 267 plazas. En concreto, el 5% se destina a discapacidad física, el 3% a discapacidad intelectual y el 2% a enfermedad mental, conforme a la normativa vigente.

Barrachina recuerda que la oferta se negocia en la Mesa Sectorial de Función Pública del pasado 3 de febrero y cuenta con respaldo unánime de las organizaciones sindicales.

Los procesos selectivos derivados de esta OPE deberán convocarse desde la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación del decreto.

Otras medidas aprobadas

Además de la OPE, el Consell ha aprobado varias medidas en ámbitos clave como sanidad, medio rural e inclusión.

Entre ellas destaca la declaración de emergencia para controlar la población de jabalíes, con una inversión de 4 millones de euros, destinada a proteger la sanidad animal, prevenir riesgos como la peste porcina africana y minimizar los daños en explotaciones agrarias.

También se han aprobado convenios sanitarios para reforzar la prevención de riesgos laborales del personal sanitario y regular la compensación económica a la sanidad pública por la asistencia derivada de accidentes de tráfico durante 2026-2029.

En materia de participación y formación, se regula el funcionamiento de los Centros Valencianos en el Exterior para mejorar su coordinación institucional y facilitar el vínculo cultural y social con los valencianos residentes fuera de la Comunitat.

Además, se autoriza un convenio marco con la Fundación ONCE y entidades colaboradoras para impulsar la formación digital de personas con discapacidad, mejorando sus competencias tecnológicas y favoreciendo su inclusión laboral en sectores vinculados a la transformación digital.