María Cristina, notaria: "Si decides compartir el décimo después de premiado, no hace falta escritura de donación"

El pasado lunes, 22 de diciembre, se celebró el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, una de las citas más esperadas del año.

En la provincia de Alicante, muchos de los agraciados ya han comprobado sus décimos y saben si la suerte llamó a su puerta. Otros, en cambio, volverán a intentarlo en unos días con el Sorteo del Niño.

Más allá de la alegría inicial, ganar la Lotería también abre la puerta a una cuestión clave: cómo gestionar el premio para evitar sustos innecesarios con Hacienda.

Porque sí, la suerte puede cambiarte la vida, pero una mala decisión fiscal también puede amargarte las Navidades.

En este contexto, la importancia de asesorarse con un profesional cobra especial relevancia.

Así lo recuerda la notaria María Cristina Clemente Buendía, que a través de sus redes sociales ha compartido una serie de recomendaciones dirigidas a quienes resulten premiados en los sorteos navideños, con un objetivo claro: que la Agencia Tributaria "no te amargue este momento irrepetible".

Cómo repartir un premio

La notaria pone el foco, en primer lugar, en los casos en los que el ganador decide compartir el dinero con familiares o personas cercanas. Según explica, si el premio se reparte entre hijos, padres o la pareja, "no hace falta que otorgues una escritura de donación".

Clemente Buendía detalla que el procedimiento correcto y más sencillo es que, una vez recibido el premio, "acudir todos juntos a la sucursal bancaria para cobrarlo".

De este modo, se evita cualquier interpretación errónea por parte de la Agencia Tributaria.

El gran error

El segundo aviso es especialmente relevante para quienes han comprado un décimo compartido sin dejar constancia por escrito de la participación de cada persona.

En estos casos, la notaria es tajante: "No se os ocurra acudir uno solo a cobrarlo y después efectuar transferencia a cada uno de los partícipes".

La razón es clara. Hacienda entenderá que "hay un solo premiado" y aplicará a esa persona la retención del 20% sobre los premios que superen los 40.000 euros.

El problema llega después, cuando el fisco interpreta que "hay tantas donaciones como transferencias" se hagan al resto de participantes.

Esto supone, en la práctica, pagar impuestos dos veces. Para evitar esta doble tributación, Clemente Buendía insiste en que la única solución segura es acudir "todos juntitos nuevamente a la sucursal bancaria a cobrarlo".

Premios millonarios

En la provincia de Alicante, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad dejó un balance más que notable, pese a que ni el Gordo ni el segundo premio recalaron en territorio alicantino.

La mayor alegría llegó de la mano de un cuarto premio, que concentró una importante lluvia de millones en la Marina Alta, acompañado de varios terceros y quintos premios repartidos por distintos municipios de la provincia.

El gran protagonista fue Moraira, donde se vendieron numerosas series del cuarto premio 25.508, lo que supuso más de 20 millones de euros repartidos, muchos de ellos entre vecinos abonados y colectivos locales.

A esto se sumaron pellizcos relevantes en localidades como Benidorm, Pedreguer o Elda, gracias a terceros y quintos premios, situando a Alicante como una provincia muy agraciada en este sorteo.