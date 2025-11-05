Julián, experto inmobiliario, sobre el pueblo más rico de Alicante: "Mayores y extranjeros impulsan la demanda"

El pequeño municipio de Aigües, enclavado en la sierra del Cabeçó d’Or, se ha convertido en el inesperado epicentro del lujo inmobiliario en la Comunidad Valenciana.

Con apenas 1.189 habitantes, este pueblo de montaña es, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, el municipio con la renta media más alta de toda la región, superando a localidades tradicionalmente más acomodadas como Rocafort (Valencia).

¿La clave? Según el experto inmobiliario Julián de la Peña, "mayores y extranjeros impulsan la demanda", transformando por completo el perfil social y económico del lugar.

El corazón rico de la montaña

Alicante es sinónimo de sol, mar y turismo. Ciudades como Jávea, Benidorm o Altea son referentes de lujo y segundas residencias, donde el precio de la vivienda se ha disparado en los últimos años.

Pero lo que realmente sorprende es que el municipio más rico de toda la Comunidad Valenciana no esté en la costa, sino en plena montaña.

Aigües, con su aire puro, sus pinares y su historia ligada a las aguas termales, ha pasado de ser un tranquilo enclave rural a convertirse en un auténtico refugio para residentes con alto poder adquisitivo.

Su renta bruta media por habitante alcanza los 60.883 euros al año, una cifra que sitúa a este pequeño pueblo alicantino a la cabeza de toda la Comunidad.

El municipio, situado en la comarca de L’Alacantí y a 342 metros de altitud, conserva un entorno natural privilegiado.

Al abrigo del Cabeçó d’Or y muy cerca del Mediterráneo, Aigües combina el encanto del interior con vistas al mar.

Su legado termal, -con fuentes que alcanzaban hasta los 40 grados de temperatura-, su densa pinada y su ambiente sereno hacen honor al dicho popular: "Aigües sin médico cura; bastan sus aires, sus aguas y de sus pinos la sombra".

Un mercado en ebullición

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Julián de la Peña, experto inmobiliario y fundador de la Agrupación de Inmobiliarias de Alicante (Inmoadal), para entender qué hay detrás del sorprendente liderazgo económico de Aigües.

De la Peña explica que este fenómeno tiene una explicación estadística y demográfica:

"El número reducido de habitantes hace que, si una pequeña parte son personas con rentas altas o extranjeros con residencia fiscal, la media per cápita se dispare".

Según el experto, la transformación de Aigües comenzó hace unos 15 o 20 años, cuando se desarrollaron las primeras zonas residenciales con chalets pareados e independientes.

"Todo se vende allí de alto standing", asegura. "Evidentemente, eso ha subido la renta per cápita del municipio".

El perfil de comprador es muy concreto: jubilados extranjeros en busca de tranquilidad, aire puro y vistas a la montaña, aunque también hay algunos compradores locales que adquieren vivienda para uso de fin de semana.

El atractivo de Aigües reside en su calidad de vida. "Tiene su propio ambulatorio, todos los servicios básicos y un ambiente de comunidad donde todo el mundo se conoce", describe De la Peña.

Además, la cercanía con la costa, -a pocos minutos de El Campello-, y la posibilidad de teletrabajar desde un entorno natural han incrementado su popularidad tras la pandemia.

Sin chollos a la vista

El auge residencial ha tenido su contrapartida: los precios del metro cuadrado se han disparado. "Aigües es uno de los municipios donde el IBI es más alto", advierte De la Peña.

"Cuando se tasan viviendas antiguas, los precios se inflan porque se calculan con las últimas ventas de chalets de lujo".

El resultado, dice el experto, es un mercado con muy poca oferta y precios fuera de toda lógica.

"No vas a encontrar ningún chollo, ninguno", asegura tajante. Las pocas casas asequibles que existen en el centro suelen tener más de un siglo de antigüedad y necesitan reformas integrales.

Entre 130.000 y 900.000 €

Para comprobar la situación real del mercado, EL ESPAÑOL de Alicante ha consultado el portal inmobiliario Idealista.

Actualmente, hay unas 20 viviendas a la venta en Aigües, con precios que oscilan entre los 130.000 y los 900.000 euros, dependiendo de la ubicación, el tamaño y el estado de conservación.

Uno de los anuncios destacados es una casa adosada de dos plantas valorada en 300.000 euros.

Chalet adosado a la venta en Aigües

Según la descripción del portal, la vivienda se encuentra en una zona tranquila, rodeada de montañas, y cuenta con 100 metros cuadrados construidos y una parcela pavimentada de 105 metros.

La casa dispone de un amplio salón con chimenea, cocina con comedor, tres dormitorios, dos baños y una terraza con vistas, además de aire acondicionado, radiadores, barbacoa exterior y un cuarto para la caldera y el depósito de gasoil.

El entorno, destacan los vendedores, "permite disfrutar de la naturaleza y del aire puro, con conexión rápida a la autovía y a las playas de El Campello".