Según el director de la Fundación Civismo, Albert Guivernau, "el incremento de la carga impositiva junto con el aumento del nivel de precios y el estancamiento de los salarios por el déficit de productividad de la economía española hacen que los españoles deban destinar 7 meses de su trabajo a pagar impuestos".

Las Comunidades Autónomas son las encargadas de recaudar el 50% del IRPF con deducciones específicas, lo que provoca diferencias en la cuota líquida a pagar por los contribuyentes, aunque el nivel de ingresos y las circunstancias sean las mismas. Madrid, Andalucía y Castilla y León destacan por rebajar impuestos, mientras que Cataluña presenta una carga fiscal más alta.

Los ayuntamientos también tienen sus propios impuestos y tasas municipales, y en la provincia de Alicante es Suma Gestión Tributaria la entidad encargada de su gestión. Este organismo de la Diputación de Alicante establece dos momentos de pago en el año para los recibos anuales de los impuestos y tasas municipales, también conocido como 'periodo voluntario'. Sin embargo, no significa que el ciudadano pueda elegir entre pagar o no, sino que si lo hace en el periodo establecido, después no tendrá que pagar un recargo.

Estos son los impuestos que ya se pueden pagar al Suma del 25 de julio al 8 de octubre de 2024: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y Rústica, Impuesto sobre Actividades Económicas y Algunas tasas municipales.

Impuesto sobre Biene Inmuebles

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es uno de los tres tributos locales que los ayuntamientos deben cobrar, y además se trata del que más ingresos genera a los municipios. Su función es la de gravar la propiedad de los conocidos como bienes inmuebles.

Los bienes inmuebles, también conocidos como bienes raíces son propiedades que no pueden moverse del lugar en el que están. En general, todos aquellos bienes que disponen de una escritura de propiedad. Entre ellos, destacan: tierras, locales, viviendas, plazas de garajes y trasteros.

El impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

El impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) deben pagarlo las personas jurídicas cuya cifra de negocio supere el millón de euros, según la última declaración del impuesto sobre ciudades.

Según explica SUMA, "el importe del recibo depende del municipio, del tipo de actividad y de la dimensión de la empresa, ya que en este cálculo intervienen elementos como la superficie de los locales, la potencia eléctrica instalada, el número de vehículos, máquinas, etc.

Tasas municipales

Las tasas municipales están destinadas a financiar un servicio o uso concreto prestado por la administración pública, como puede ser la tasa de vados. En la mayoría de los casos, SUMA pone esta tasa al cobro en el primer periodo, aunque en algunos municipios se incluye en el segundo. En este caso, se paga por usar de forma privativa un espacio público para la salida de vehículos.

La Diputación de Alicante creó Suma Gestión Tributaria como un organismo autónomo en 1990. Su función es la de gestionar y recaudar los tributos municipales de los ayuntamientos de la Provincia de Alicante.

Integración, aumento, crecimiento e incorporación, son los conceptos que mejor definen al Suma. La entidad se define como la unión de muchas voluntades para mejorar entre todos el futuro de los ayuntamientos. Su lema: "Más servicio al contribuyente y más servicio al ayuntamiento".