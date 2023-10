Una vida dedicada al campo de Elche, Asunción Sansano es el premio mujer rural 2023

Asaja Mujeres Alicante reconoce la trayectoria, esfuerzo y compromiso de la ilicitana Asunción Sansano Mallorca con el campo de Elche por el Día de la Mujer Rural. Una vida que permite ver la evolución del campo y por ello pide para asegurar el relevo generacional la llegada del agua mediante el trasvase Tajo Segura.

Asunción es originaria de la pedanía de L’Algoda, aunque ha pasado gran parte de su vida en Algorós. Tiene actualmente 88 años, es madre de dos hijas, Susi y Mari Carmen, y ha estado estrechamente vinculada al mundo rural desde muy pequeña, primero a través de sus padres, y luego acompañando a su marido, agricultor, con quien ha trabajado más de cuarenta años en el campo en cultivos como el dátil, algodón, melón, alcachofa, trigo y ñora, entre otros. Además, Asunción ha participado activamente en las iniciativas y labores desarrolladas por Asaja Mujeres Alicante.

"En el campo he sido muy feliz y es un auténtico orgullo que hayan pensado en mí para este premio, supone una gran alegría en este momento de mi vida", reconoce emocionada. Asunción recuerda que toda época en el campo ha tenido sus baches y sus momentos álgidos: "Hemos vivido extensas sequías donde prácticamente no he podido plantar, y también he sido testigo de la llegada del agua a través del Trasvase Tajo-Segura, momento en el que nuestro campo empezó a cobrar más fuerza y a gozar de una estabilidad". La premiada reivindica el agua para impulsar el relevo generacional, pues de su disponibilidad depende la seguridad, rentabilidad y certidumbre del sector agrario profesional.

[Clara Guilló, agricultora en Elche: "La gente te toma por mentirosa si dices que trabajas en el campo"]

Tere Antón, presidenta de Asaja Mujeres Alicante destaca a través de un comunicado que "Asunción siempre ha sido una mujer muy activa, dispuesta y fiel a la asociación, prestando apoyo en cada una de las actividades que realizamos. Su vitalidad e incondicionalidad nos lleva a concederle este galardón".

La sectorial Mujeres de Asaja tiene como objetivo alzar la voz y trasladar tanto a los organismos e instituciones, como a la sociedad en general, los requerimientos que tienen las mujeres rurales, acercándoles la información y formación que precisen e impulsarles a asumir más responsabilidades fuera del hogar, a que se hagan más presentes en los puestos de dirección y gestión de asociaciones, cooperativas y empresas".

El comunicado destaca entre esta lista la voluntad de denunciar los problemas que afectan a las mujeres, siendo uno de ellos la violencia de género. Dicha sectorial posee una estructura provincial y presencia en todas estas demarcaciones nacionales, además de una representación en Bruselas. Por ello valoran que se pretende afianzar el vínculo de la mujer en el campo, realzando su papel y contribuyendo a afianzar el valor de lo autóctono y la personalidad de sus más de treinta partidas rurales.

[La noche de la agricultura alicantina reivindica el trasvase: "Cada gota de esa tubería es sagrada"]

El acto de distinción se llevará a cabo en el puesto de Asaja Elche y Asaja Mujeres Elche ubicado en la Fireta del Camp d’Elx (Paseo de la Estación, Elche) el próximo sábado 21 de octubre a las 19 horas.

Sigue los temas que te interesan