Lacalle advierte a los empresarios alicantinos: "Todo irá mejor a largo plazo pero con dientes de sierra"

Pese a que según el economista Daniel Lacalle, el optimismo no es buen compañero de viaje para el empresario porque no le ayuda ante escenarios adversos, el economista jefe Tressis y colaborador de EL ESPAÑOL, ha traído un mensaje de esperanza a los empresarios alicantinos reunidos en el encuentro Cámara Business Club: "A largo plazo todo va a ir mucho mejor, pero con dientes de sierra".

Lacalle que ha sido presentado por el presidente y vicepresidente de la entidad cameral, Carlos Baño y Jesús Navarro, respectivamente, ha expuesto en El Plantío Golf Resort sus "Propuestas para una nueva realidad económica" entre lo más granado del empresariado de la provincia. Una visión que se aleja del concepto "incertidumbre" usado con ligereza tras la pandemia global.

"Incertidumbre es con lo que tradicionalmente nos hemos movido todos los empresarios, porque sin incertidumbre y riesgo no hay capacidad de inversión", ha comenzado Lacalle. "El problema es que ahora llamamos incertidumbre a lo que sabemos que va a pasar pero no nos gusta que pase", ha continuado el economista.

En este sentido, Lacalle ha sido muy crítico con la política monetaria de los estados, que en su opinión, basada en la capacidad de imprimir dinero sin control, es lo que está produciendo el aumento de los tipos de interés y la inflación persistente con las consecuencias de la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía.

Lacalle parte de la premisa de que los tipos de interés negativos, como ha sucedido en la etapa económica previa, son perjudiciales para la economía porque "no remuneran el riesgo" y provocan una actitud "acomodaticia". Más aún, si no se controla la impresión de moneda y los estados siguen sin reducir sus altos niveles de gasto. Y es que si los estados "pesan" el 50% de los PIB nacionales, la sociedad civil tiene poco que hacer para revertir la situación.

Lacalle ha asegurado: "Nos estamos despertando del suelo del dinero gratis". Y ah apostado por la tecnología como uno de los factores que pueden ayudar a empresas e inversores a superar la "polarización global" que vive la economía mundial en estos momentos.

"Un exceso de optimismo es lo que genera las crisis, no el exceso de cautela. No caer en la euforia es lo que nos está haciendo ser más fuertes y capaces, la prudencia para ver el horizonte en positivo", ha resumido. Por eso solo le pide al Estado eliminar gastos no productivos y seguridad jurídica.

Gasto Público y pensiones

En uno de los encuentros que más preguntas ha suscitado por parte de los participantes, han surgido numerosas cuestiones en las Lacalle ha sido muy tajante. Entre otras, la pervivencia de las pensiones en un contexto de crisis demográfica.

"A mí no me preocupa el pago de las pensiones, ni de la Sanidad ni de la Educación porque se invierta la pirámide poblacional. Eso se soluciona con la inmigración. Y nosotros tenemos la suerte de que compartimos una identidad cultural con nuestros inmigrantes que lo hace todo más fácil".

En este sentido, ha afirmado que el problema no es la población sino la "burocracia exponencialmente creciente". Así ha hablado de los miles de millones gastados en Agenda 2030, Transición Ecológica, cohesión territorial o Igualdad. lo que ha definido como "ineficiencia del gasto".

También ha sido crítico con la "relocalición de la industria". En su opinión no funciona porque no es rentable por los costes laborales y burocráticos, poniendo como ejemplo las deficitarias industrias de EEUU que están en "proceso de obsolescencia".

