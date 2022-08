Segundo mes del verano en que el Gobierno solo deja trasvasar la mitad de lo permitudo en el Tajo-Segura

Como ya ocurrió el pasado mes de julio, el Gobierno sólo ha permitido trasvasar a las provincias de Alicante, Murcia y Almería la mitad del caudal posible. Y es que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) ha autorizado trasvasar 10 hectómetros cúbicos en agosto, 2,5 hm3 para regadío y 7,5 hm3 para abastecimiento.

Según ha explicado el organismo se adopta esta decisión "tras constatar que la situación hidrológica excepcional (nivel 3) y que esta se mantendrá previsiblemente durante los próximos seis meses". Pero precisamente con la situación de nivel 3 podría autorizarse un trasvase al Segura de hasta 20 hectómetros cúbicos de forma discrecional pero motivada.

De acuerdo con el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDES), se ha conformado que a fecha de 1 de agosto hay un volumen de agua trasvasada disponible en la cuenca del Segura para abastecimientos y regadíos de 41,3 hm3 y un volumen autorizado pendiente de trasvasar para esos usos de 45,3 hm3.

En consecuencia, se ha autorizado un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía de 10 hectómetros cúbicos, en aplicación de los principios de prevención y precaución que deben presidir la acción de las Administraciones públicas.

La Comisión del Trasvase ha tenido en cuenta las reservas de volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca del Segura, el agua pendiente de trasvasar hasta la fecha y la previsión de aportaciones para los próximos meses además del consumo de agua estimado.

Sin restricciones

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha asegurado que la Generalitat "no se plantea medidas limitadoras y restrictivas del uso del agua en la Comunidad Valenciana". Lo ha afirmado tras una reunión con el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.

Así, ha explicado que "nos encontramos en el escenario en el cualquier medida de racionalidad, de sostenibilidad y de tener buen uso del agua puede ser imprescindible".

Asimismo, la consellera ha criticado al secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras asegurar éste, en referencia al trasvase Tajo-Segura, que "no se puede trasvasar agua de donde no hay a donde hay menos", a lo que Mollà ha replicado que "este es el trasvase más controlado de agua de toda España" y que "no se trasvasa una gota de agua si no hay un caudal mínimo en cabecera".

"El río tiene que tener sobrante, eso está garantizado", ha continuado Mollà, quien ha expuesto que "el caudal ecológico del río, con siete hectómetros, estaría garantizado". La consellera valenciana ha concluido recordando a Morán que "en Alicante estuvimos once meses sin recibir una gota de agua porque no se cumplía el caudal mínimo"

