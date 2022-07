La crisis energética en la gestión hídrica centrará el cuarto congreso nacional del agua en Albatera

El cuarto Congreso Nacional del Agua, que se celebrará el 15 y 16 de septiembre en Albatera, se centrará en el uso del agua en la energía y su impacto en el medioambiente. Así han presentado este jueves en la Diputación de Alicante donde han reiterado la importancia del efecto de la crisis energética en la gestión hídrica.

"El binomio agua-energía es algo que se viene consolidando en los últimos veinte o treinta años y esto tiene una relación íntima con las cuestiones medioambientales", ha expuesto el director del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante Joaquín Melgarejo. Y así ha añadido que "tenemos una gran preocupación por estas últimas cuestiones".

El catedrático ha avanzado varios de los temas que se tratarán en esas dos jornadas, como recoge Efe. Entre ellos, la instalación de placas fotovoltaicas flotantes en embalses para la obtención de energía o la problemática del trasvase del Tajo-Segura, que afecta directamente a los caudales ecológicos de la provincia de Alicante.

La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna ha incidido en la necesidad y oportunidad de este congreso que estrena este año ubicación, después de realizarse durante tres ediciones en Orihuela. Con estas jornadas "nos va a permitir tener una foto en tiempo real de cuál es la situación y a dónde nos puede llevar la planificación hidrológica que el Ministerio de Transición Ecológica quiere desarrollar, a no ser que haya marcha atrás, algo que me temo no va a pasar salvo si hay un cambio de gobierno", ha afirmado.

Serna ha subrayado sus críticas a la arbitrariedad y falta de criterio técnico de las decisiones que está adoptando el Gobierno central, como el incremento de los caudales ecológicos del Tajo. "De llevarse a cabo esta planificación hidrológica, la provincia de Alicante se verá abocada a un absoluto desastre económico y medioambiental", ha asegurado.

El congreso contará con la presencia de expertos en la materia provenientes de universidades, como la Politécnica de Valencia y de Madrid, el centro universitario de Cartagena, la Universidad de Murcia y también Alicante. Todo ello dará lugar a 47 ponencias que, junto con más de 40 comunicaciones, formarán un libro digital.

"Para nosotros es una gran oportunidad de promoción para nuestro municipio", ha afirmado el albaterense Antonio Gutiérrez. Como presidente de la Agencia Local de Desarrollo de este Ayuntamiento en la Vega Baja, ha sostenido que la institución "apuesta por estas iniciativas".

El responsable de la unidad de tecnología de la UA de Ciclo Hídrico, Miguel Fernández ha concluido que "contar una vez más con los mayores expertos del agua en nuestro territorio resulta muy interesante para continuar avanzando en la materia".

