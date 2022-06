¿Quieres ganar un dinero extra? Shopopop, el BlaBlaCar de los envíos, llega a Alicante: así funciona

Shopopop, la empresa francesa de entregas colaborativas a domicilio con presencia en siete siete países, continúa su expansión por España. Este mes comenzará a operar en Valencia y Alicante, un paso que llega tres meses después de su desembarco en Madrid, ciudad en la que inició operaciones tras levantar 20 millones de euros en una ronda de financiación.

Fundada en 2016 en Nantes (Francia), su servicio de entrega se apoya "en una comunidad de repartidores privados, los Shoppers, ciudadanos que aprovechan sus viajes diarios para repartir productos a domicilio desde los puntos de venta asociados con la plataforma y reciben una compensación económica a cambio".

La plataforma llega a Valencia y Alicante "para hacer que las entregas a domicilio sean más flexibles, asequibles y sostenibles". En apenas tres meses en Madrid, han realizado más de 1.000 envíos y cuentan con 70 tiendas asociadas.

El modelo Shopopop

Según fuentes de la empresa, la situación actual del sector logístico está marcada por la llegada masiva de ofertas vinculadas al 'Quick Commerce' (tiendas oscuras, promesas de entregas exprés, etc.), que agravan un problema de eficiencia en la logística de última milla, la parte del proceso más costosa para las empresas y comercios.

Shopopop ofrece un modelo de crowdshipping, una rama de la economía colaborativa aplicada a la mensajería que consiste en aprovechar el viaje de una persona para que lleve un paquete a otra que se encuentra en su camino.

Como BlaBlaCar, pero con entregas a domicilio. Su objetivo es fomentar la ayuda mutua y el intercambio de servicios entre particulares. "Además, al permitir a los consumidores compartir sus viajes, también contribuye a reducir la congestión en las ciudades y nuestras emisiones de CO2", explicaron.

El servicio se basa en los desplazamientos habituales de los ciudadanos (escuela, compras, trabajo) que, para ganar un dinero extra y ayudar a su comunidad, recogen las compras de sus vecinos en los puntos de venta y se las entregan. A cambio de este servicio, reciben una contribución a los gastos de entre 5 y 8 euros.

La plataforma trabaja a nivel europeo con diferentes tipos de puntos de venta: supermercados, tiendas especializadas (floristerías, tiendas de vino, parafarmacias y perfumerías), y también con comercios independientes.

Caso de éxito en Francia

Shopopop llega a España avalado por su éxito en Francia. De hecho, su servicio de entrega está disponible en 15.000 ciudades francesas y se apoya en una comunidad de 300.000 Shoppers.

Desde principios de 2021, la plataforma ha organizado más de un millón de entregas para 1.700 partners, una actividad que se ha multiplicado por más de dos respecto a 2020. Para finales de 2025, tiene previsto desarrollar una red de 50.000 tiendas asociadas.

En Francia, Shopopop trabaja con los principales actores del sector de la distribución alimentaria (Auchan, Carrefour, Casino, E.Leclerc, Intermarché, Système U, etc.), de la distribución especializada (Eram, Bureau Vallée, etc.) y del sector minorista (Eram, Bureau Vallée, Biocoop, L'eau Vive, etc.) y los minoristas locales (Jeff de Bruges, Cavavin, etc.).

"Creemos que Valencia y Alicante son una gran opción para continuar nuestra expansión", explica Clara Lloveres, General Manager para España de Shopopop. "Son ciudades con numerosos comercios locales y de proximidad que queremos apoyar, además por el momento en que llegamos esperamos una buena recepción y actividad de cara a nuestra potencial comunidad de shoppers".

