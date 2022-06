Dani Adriasola: "Queremos tener otro estilo y otra forma de competir"

Casi un mes después de finalizar la competición, el director general de la Fundación Lucentum, Daniel Adriasola, ha realizado este martes un exhaustivo repaso de lo que fue la pasada temporada para su equipo y ha desvelado algunas de las claves del nuevo proyecto. El dirigente alicantino no ha podido ser más demoledor y mostrar más autocrítica en un análisis que firmaría cualquier seguidor del Lucentum.

“La temporada ha sido decepcionante. Llevamos nueve años en el club y siempre hemos cumplido los objetivos, que pasan por estar lo más arriba posible. Y este es el primer año en el que no lo hemos conseguido”, señaló el director general, quien recordó que el equipo había vivido un trienio exitoso en el que había sido campeón de Liga y Copa en LEB Plata y se había ilusionado durante dos años, el primero interrumpido por la pandemia, con el ascenso.

“Hemos ido a trancas y barrancas y solo una vez hemos estado por encima del 50% de victorias”, explica Adriasola, quien se ha mostrado especialmente crítico con los números del HLA Alicante como local. “Hemos ganado ocho partidos de 17. Ni siquiera el 50% y con varios rivales que nos han pasado por encima. Comenzaba a existir desapego y desafecto entre la grada y el equipo”, ha denunciado.

“Ganar ocho partidos en casa y acabar en el puesto 12 no es muy honroso, por lo que había que tomar medidas y hacer cambios”, ha añadido para justificar la llegada al banquillo de Rafa Monclova y el despido de Gonzalo García de Vitoria, al que elogió por su dedicación y capacidad de trabajo “pero las cosas no fluían”.

“Todos los equipos han tenido problemas. Y otros los han superado. Nosotros cambiamos de americanos y tuvimos lesiones, pero otros han estado por encima de nosotros con menos presupuesto y eso quiere decir que no hemos hecho las cosas bien. Cuando vas renqueando desde la primera jornada es difícil que las cosas salgan bien”, ha argumentado.

Nuevo reto

El próximo proyecto está en las manos de Luis Arbalejo, director deportivo, y de Monclova y tiene como principal objetivo “ilusionar a todo el mundo”. “Hay que recuperar la identidad que este año no hemos demostrado”, insiste Adriasola, quien no se atreve a fijar un objetivo al equipo “porque no sabemos qué liga nos vamos a encontrar”.

“Vamos a plantear un cambio de estructura y de perfil de equipo. Queremos tener otro estilo de juego y otra manera de competir”, afirma el dirigente, quien asegura que la unión con Intercity, materializada en el pasado noviembre, ha sido positiva a pesar del resultado final deportivo.

“Ya estaba hecha la plantilla, pero esa unión nunca ha sido un problema para nosotros. Es algo que nos ha sumado, no dividido”, ha señalado Adriasola, quien agradece al club que preside Salvador Martí “ser la única entidad deportiva y empresarial que nos ha apoyado claramente con la intención de hacer crecer el club”.

Además de las sinergias cada vez más evidentes entre ambas entidades, como en comunicación y patrocinios, la unión con Intercity también ha permitido a la Fundación Lucentum “crecer y optimizar recursos”. “No es sencillo compaginar dos estructuras pero creo que somos complementarios.

Es lógico que al principio hubiera desajustes que no desacuerdos, pero esta unión tiene que ser un plus para la próxima temporada”, ha comentado, el director general, quien reconoce que el respaldo de Intercity permitirá al equipo “dar un paso grande” en su presupuesto para mejorar la plantilla y estar mejor posicionado para competir.

“Somos mejor club que hace un año”, afirma Adriasola, quien lamentó el poco apoyo de las instituciones al baloncesto. El dirigente también anunció que la pretemporada comenzará el próximo 1 de septiembre y que la campaña de abonos arrancará a finales de junio. “Queremos vender ilusión, recuperar las señas de identidad y no perder tantos partidos en casa”, sentencia.

