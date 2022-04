Una empresa valenciana busca 10 startups dispuestas a abordar los retos alimentarios

El equipo de KM ZERO Food Innovation Hub ha lanzado un programa de innovación que impulsan seis compañías de alimentación para encontrar diez empresas emergentes (startups) de todo el mundo que aporten soluciones a los retos del sector, como son la sostenibilidad, la digitalización, la nueva generación de proteínas, la salud y el bienestar.

El programa de innovación abierta e inversión estratégica, cuya convocatoria arranca este viernes y se cerrará el próximo 1 de junio, y tiene una duración de tres meses, de septiembre a noviembre, presenta como una de sus características el diseño de un plan de trabajo a medida, personalizado y adaptado, en función de las características de cada startup.

Las compañías de alimentación que impulsan esta iniciativa, presentada hoy, son Embutidos Martínez y Platos Tradicionales (ambos de Familia Martínez), CAPSA VIDA (de CAPSA FOOD), Vicky Foods, Angulas Aguinaga y Grupo Arancia.

Está coordinado por KM ZERO Food Innovation hub, uno de los principales impulsores de startups alimentarias en España y a nivel global.

La convocatoria busca diez startups tanto nacionales como internacionales en fase semilla que busquen escalar su negocio y que ofrezcan soluciones para los retos a los que se enfrenta el sector, según han explicado.

La directora de KM ZERO Food Innovation Hub, Beatriz Jacoste, ha señalado que, además de ofrecer capital, las empresas pueden dotar a las startups de recursos valiosos para su desarrollo y crecimiento como infraestructura, la posibilidad de realizar pilotos industriales, red de contactos, acceso y apertura a mercados o mentorización basada en su experiencia y conocimiento.

Las startups recibirán mentorización por parte de figuras mundiales del sector de la alimentación que forman parte de KM ZERO Squad, entre ellos Joseph Puglisi, presidente de la Junta Científica de Beyond Meat; Didier Toubia, de Aleph Farms; Sam Kass, socio de Acre Venture Partners, y también asesor de políticas alimentarias de la administración Obama; o Dan Altshuler, socio director en Unovis Asset Management & New Crop Capital.

También les asesorarán las entidades ICEX, Ainia, New Food, Tbig, TasteLab o Brandsummit en diferentes áreas como industrialización, legal y finanzas, internacionalización, desarrollo tecnológico, análisis de mercado y de impacto o búsqueda de financiación.

Las empresas participantes han destacado que el sector de la alimentación en España es uno de los más prestigiosos del mundo y la necesidad de una relación más profunda con el ecosistema tecnológico alimentario.

Respecto a los criterios que el programa va a tener en cuenta durante el proceso de selección, son el modelo de negocio y escalabilidad del proyecto; grado de innovación; madurez; potencial de mercado y sector; encaje con los retos planteados; equipo emprendedor; situación financiera y legal; e impacto en la transición del sistema alimentario hacia uno más saludable, sostenible y accesible.

Las startups tendrán la oportunidad de trabajar con las empresas impulsoras del programa llevando a cabo pilotos industriales, y a su vez estas empresas podrán invertir en las startups que participen en el programa.

En el encuentro también ha tenido lugar una mesa redonda, en la que ha participado el director de Corporate Venturing en CAPSA FOOD, Rubén Hidalgo, el director corporativo de C+I+D en Familia Martínez, Ramón Lacomba, y el director de Transformación en Angulas Aguinaga, Javier Apalategui, que han coincidido en que "se ha de innovar, colaborar de forma conjunta y pensar de manera abierta para abordar los retos alimentarios".

Hidalgo ha concluido apuntado que el reto es la generación Z, que quiere disfrutar de la comida pero a la vez cuidar la alimentación.

