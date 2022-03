El líder del PP valenciano insiste a Sánchez y Puig en una rebaja generalizada de los impuestos

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha reclamado "ya" medidas para bajar los impuestos y el precio de los carburantes y ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez porque "no se nos puede decir que va a empezar a pensar las cosas a final de mes, cuando hay mucha gente que no va a llegar a final de mes".Mazón ha hecho estas declaraciones en el Real Casino Antiguo de Castelló, donde ha visitado las bodeguillas de los medios de comunicación.

El líder del PPCV ha sido preguntado por las concentraciones en protesta del precio de los carburantes y la electricidad y las acciones del Gobierno valenciano y central y ha dicho que "no tengo muchas medidas que valorar, porque no estoy viendo ni concreción, ni anuncios, ni reivindicaciones".

Hoy en Castellón, ha agregado, "me siento muy cercano al sector de la cerámica, que está reclamando una moratoria en la devolución de los créditos ICO y nadie les está respondiendo; estamos solicitando una rebaja del IVA del gas y nadie nos está respondiendo y estamos solicitando una rebaja de los impuestos especiales a los hidrocarburos y nadie nos está respondiendo", ha dicho. Tampoco ha obtenido respuesta, ha agregado Marzón, a su petición de rebaja generalizada de los impuestos, una reclamación que lleva defendiendo desde que accediera al cargo de presidente del PPCV a principios de julio de 2021.

"La única respuesta que tenemos desde el Gobierno de España y la Generalitat" es que "a partir de no se qué día, que se van a juntar algunos cuantos líderes europeos se van a empezar a estudiar algún tipo de medida", pero, ha agregado, "el problema es que las medidas las necesitamos ya".

En este sentido, ha aseverado que "las bajadas de impuestos las necesitamos ya porque el precio de la luz, de la cesta de la compra y de la vida es el que es". Por ello, ha señalado que "no se nos puede decir que van a empezar a pensar las cosas a final de mes cuando hay mucha gente que no va a llegar a final de mes porque ya hay pescadores que por el precio del gasóleo no están saliendo a faenar y el campo está como está".

"Basta ya del infierno fiscal para autónomos, pymes y sectores productivos", ha reclamado Carlos Mazón, quien ha finalizado diciendo que "estamos deshojando la margarita del no sé qué hacer mientras la casa sigue sin barrer".

