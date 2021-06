Los hoteles valencianos arremeten contra el Plan Resistir + del Consell: "No vamos a ver ni un euro"

La patronal hotelera Hosbec, la mayor de la Comunidad Valenciana, ha arremetido este martes contra la convocatoria de las ayudas del Plan Resistir +, el segundo aprobado por el Gobierno valenciano, porque, en su opinión, las características de la convocatoria impedirán que el sector de los hoteles pueda concurrir a ellas.

"Observamos con sorpresa e indignación que nuevamente, a pesar de ser uno de los sectores más afectados por la pandemia y la crisis, el sector hotelero vuelve a ser excluido de los planes de ayudas del Gobierno Valenciano", indicaron en un comunicado.

"Prácticamente ninguna empresa hotelera valenciana va a poder acceder a las ayudas del Plan Resistir + que se ha convocado, ya que este plan se destina exclusivamente a empresas morosas o deudoras, esto es, aquellas que tienen deudas pendientes con proveedores o con entidades de crédito o financieras", agregaron.



Para Hosbec, "si una empresa no ha obtenido durante estos meses financiación y tesorería para atender sus obligaciones de pago, es precisamente porque son empresas en alto riesgo de no tener ningún futuro. Y esas son exclusivamente a las que va a ayudar el Consell".



"Sin embargo, las empresas hoteleras y de alojamiento turístico, que han perdido el 80% de su facturación pero que son empresas viables y con mucho futuro, que han hecho sus deberes aprovisionándose de tesorería para atender todas sus obligaciones... estas empresas no van a poder recibir ni un sólo euro de ayuda", añadió la patronal.

Los hoteleros también recalcaron que este nuevo paquete de ayudas "no es una imposición del Gobierno Central". El Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19 permite que las ayudas que diseñen las Comunidades Autónomas tengan carácter finalista", algo que Hosbec ha reclamado en reiteradas ocasiones.



"Son estos costes fijos los que la Conselleria de Hacienda no ha contemplado en el escenario valenciano: solo se contemplan las ayudas que se destinen a satisfacer la deuda con proveedores, acreedores financieros y no financieros, incluidos los pagos pendientes derivados de los costes fijos incurridos", consideraron.

Según este esquema, "las empresas que deban dinero, por ejemplo, a sus trabajadores podrán recibir ayudas, pero aquellas que hayan pagado puntualmente a sus trabajadores, a pesar de estar perdiendo la camisa en los últimos 15 meses, no recibirán ni un euro de ayuda".



Hosbec anunció que seguirá insistiendo en la necesidad de poner en marcha un plan específico de rescate para el sector hotelero "como ha hecho, por ejemplo, Andalucía con 60 millones de euros de dotación". Si no es así, "se estará consumando una injusticia manifiesta con los empresarios que han demostrado estar a la altura tanto a las duras como a las maduras", concluyeron.